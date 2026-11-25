Phú Thọ: Phát hiện người mặc sắc phục công an, đi xe máy biển xanh chữ viết tay

TPO - Qua tuần tra, Công an xã Bình Xuyên phát hiện người đàn ông mặc trang phục Công an nhân dân, điều khiển xe máy gắn biển kiểm soát nền xanh với các chữ số viết bằng tay trên tấm nhựa nhôm. Người này được xác định có tiền sử bệnh lý tâm thần

Ngày 25/11, Công an xã Bình Xuyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy, mặc trang phục Công an nhân dân và sử dụng biển kiểm soát tự chế.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 23/11, trong quá trình tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Bình Xuyên phát hiện một nam giới điều khiển xe máy, mặc trang phục Công an nhân dân lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc thôn Quảng Khai.

Đáng chú ý, chiếc xe mô tô này sử dụng biển kiểm soát nền xanh, các chữ số được viết bằng tay trên tấm vật liệu nhựa nhôm, không đúng quy cách.

Người đàn ông ở Phú Thọ mặc trang phục công an giả.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, đưa người và phương tiện về trụ sở để xác minh.

Qua xác minh, người điều khiển xe được xác định là D.T.S. (SN 1993), trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ gia đình và Công an phường Xuân Hòa, anh S. có tiền sử bệnh lý tâm thần, từng điều trị dài ngày tại bệnh viện chuyên khoa.

Sau khi xác minh thông tin ban đầu, Công an xã đã bàn giao anh S. cho gia đình quản lý, chăm sóc. Trang phục Công an nhân dân và phương tiện liên quan được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các trường hợp sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu và những dấu hiệu nhận diện của lực lượng Công an.

Đây là những yếu tố được quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật. Hành vi tự ý sử dụng, làm giả hoặc sử dụng trái phép các trang phục, cấp hiệu, phù hiệu và dấu hiệu nhận diện này có thể bị xử lý theo quy định.

Khi tiếp xúc với người tự xưng là cán bộ công an nhưng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất để xác minh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả danh lực lượng Công an hoặc hành vi gây mất an ninh, trật tự, người dân cần giữ bình tĩnh, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.