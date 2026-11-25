TPHCM: Giả danh chủ đầu tư, rao bán hơn 600 ‘suất’ nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt

TPO - Công an TPHCM khởi tố 37 bị can trong vụ giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TPHCM) lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của hơn 600 người.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, công an khởi tố thêm 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tang vật thu được từ vụ án.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, nhóm này do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, TPHCM) cầm đầu. Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm của Quế đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà” tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng. Đến nay, công an đã làm việc với 121 bị hại.

Đinh Lê Hồng Quế tại công an.

Thu tới 900 triệu đồng mỗi ‘suất’

Theo kết quả điều tra, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Quế còn liên hệ với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bên ngoài để chào bán các “suất mua” căn hộ tại dự án.

Công an xác định Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án, và Sở Xây dựng TPHCM. Quế cũng làm giả văn bản mang tên hai đơn vị này để người mua tin rằng nhóm được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ.

Từ trái sang: Lê Hoàng Hiệp (SN: 1973; nơi ở phường Lái Thiêu, TPHCM); Huỳnh Tiến Đạt (SN: 1991; nơi ở phường An Hội Đông, TPHCM); Đinh Lê Hồng Quế (SN: 1987; nơi ở phường Phước Long, TPHCM); Nguyễn Văn Sơn (SN: 1989; phường Phước Long, TPHCM). 5. Lê Văn Khoa (SN: 1995; nơi ở phường Long Trường, TPHCM).

Nhóm của Quế chào mời khách bằng những lời giới thiệu như có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”. Khi khách ký hợp đồng, nhóm yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi suất dưới tên gọi “phí mua suất”, sau đó chiếm đoạt số tiền này, theo cơ quan điều tra.

Công an TPHCM khuyến cáo người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Người dân cần cảnh giác với lời chào bán các loại “suất” và tuyệt đối không chuyển tiền mua suất cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.