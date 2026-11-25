Tổng thống Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ từ Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát để gia tăng sức ép lên Nga, nếu Tổng thống Donald Trump không thể thuyết phục Nga chấm dứt xung đột trước cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trả lời truyền thông ngày 22/10. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg tối 23/11, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ tìm kiếm một gói viện trợ quân sự quy mô lớn từ Mỹ, đồng thời thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình mà Ukraine có thể chấp nhận.

“Mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt phải đủ để gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Nga, rằng đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nói.

Theo Bloomberg, đây là tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy ông Zelensky có ý định tận dụng thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, để thúc đẩy Nga tham gia đàm phán hòa bình.

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 11. Quốc hội Mỹ khóa mới sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027.

Ông Zelensky cho biết, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đang thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hòa bình sớm nhất có thể, lý tưởng nhất là vào tháng 1/2027.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lo ngại nước này có thể phải đối mặt với những yêu cầu nhượng bộ đáng kể.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Trung Quốc, nơi ông Trump gọi ông Putin là “bạn của tôi”. Sau đó, ông Trump điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu đang họp tại Berlin, khẳng định nhà lãnh đạo Nga muốn chấm dứt xung đột.

Đầu tháng này, ông Kushner và ông Witkoff gặp Tổng thống Nga Putin tại Mátxcơva và Tổng thống Zelensky tại Dublin, sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine do Mỹ dẫn dắt tại Abu Dhabi kể từ tháng 2.

Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc chuyển giao 48 tên lửa Patriot đang bị đình trệ do chưa được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phê duyệt. Ngay cả khi tiếp nhận số tên lửa này, Ukraine vẫn còn thiếu hụt rất nhiều so với nhu cầu thực tế.

Ông Zelensky cũng xác nhận Mỹ vẫn tiếp tục hạn chế Ukraine sử dụng dịch vụ internet vệ tinh quân sự Starshield của SpaceX, khiến hoạt động phòng không của Ukraine gặp trở ngại.

Những bất đồng liên quan đến hỗ trợ quân sự xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với mùa đông khó khăn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, Ukraine gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

Tiếp tục thúc đẩy khả năng gia nhập NATO

Hai đặc phái viên Mỹ Kushner và Witkoff đã đưa ra đề xuất Ukraine nhượng lại hai vùng Luhansk và Donetsk, để đổi lấy một hình thức bảo đảm an ninh từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ukraine bác bỏ điều kiện từ bỏ phần lãnh thổ còn lại tại Donetsk, cho rằng điều này sẽ khiến các khu vực khác của nước này dễ bị tấn công trong tương lai.

Ông Zelensky từng cho biết, các cuộc thảo luận với đồng minh tập trung vào những bảo đảm an ninh dựa trên Điều 5 của NATO. Mặc dù không loại trừ phương án này, ông Zelensky vẫn hoài nghi về hiệu quả thực tế của những cam kết như vậy.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các đồng minh phương Tây cần đưa ra cam kết chắc chắn về việc cung cấp viện trợ quân sự quy mô lớn và áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh hơn, nếu Ukraine đối mặt với một cuộc tấn công mới.

Ông cũng muốn các đồng minh cam kết ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cung cấp hàng trăm tỷ USD cho nhu cầu quân sự và tái thiết đất nước.

Tổng thống Zelensky vẫn coi việc trở thành thành viên chính thức của NATO là giải pháp khả thi hơn. Ông cho rằng các đồng minh chủ chốt tại châu Âu, trong đó có Đức và Pháp, hiện cởi mở hơn với khả năng này.

Mặc dù Tổng thống Putin hoàn toàn bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky lập luận rằng điều này cũng có thể phục vụ lợi ích của Nga. Theo ông, nếu gia nhập NATO, Ukraine sẽ không thể sử dụng vũ lực để giành lại những vùng lãnh thổ mà họ đã mất quyền kiểm soát, bởi hành động này sẽ khiến Kiev đánh mất ủng hộ của các đối tác.