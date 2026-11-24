Ukraine cần gấp tên lửa Patriot nhưng Mỹ vẫn ‘án binh bất động’

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vẫn chưa phê duyệt việc chuyển giao khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot mà Mỹ trước đó đã đồng ý cung cấp cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev liên tục kêu gọi hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trao đổi với báo chí tại một sự kiện ngày 19/11. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/11, Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết số tên lửa đang chờ phê duyệt chuyển giao gồm các phiên bản PAC-3 và PAC-2 do Mỹ sản xuất. Một số tên lửa hiện nằm trong kho vũ khí của các nước châu Âu và được các đồng minh phương Tây của Ukraine tài trợ.

Ukraine nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tên lửa đánh chặn để đối phó với Nga.

Theo Financial Times, trong số tên lửa chưa được phê duyệt chuyển giao, có các tên lửa PAC-3 dự kiến bàn giao từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Tuy nhiên, chưa có lô hàng nào trong số này được cấp phép chuyển giao.

Khoảng 20 tên lửa PAC-2, phiên bản cũ hơn của dòng tên lửa Patriot, cũng đã được phân bổ cho Ukraine nhưng vẫn đang chờ phê duyệt bàn giao.

Bên cạnh đó, đề xuất cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cũng đang bị đình trệ tại Bộ Chiến tranh Mỹ.

Bộ Chiến tranh Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Chiến tranh Mỹ nói với Financial Times, rằng chính sách hỗ trợ Ukraine của Mỹ không có gì thay đổi, nhưng từ chối bình luận về số tên lửa nói trên.

Một quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, bộ này đã và đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương với các đối tác châu Âu và Ukraine, liên quan đến hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot.

Ngày 30/10, Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine với tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, việc bàn giao dự kiến phải chờ tới đầu những năm 2030.

Theo The Kyiv Independent, tại cuộc họp với báo chí ngày 27/10, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết nước này nhận trung bình 12 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng từ Mỹ trong năm 2026.

Theo ông Zelensky, Ukraine cần đánh chặn khoảng 150 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, trong khi số tên lửa Patriot nhận được từ Mỹ chỉ khoảng 150 quả mỗi năm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, một số quốc gia châu Âu đã đồng ý cung cấp thêm tên lửa từ kho dự trữ, nhưng việc chuyển giao cần được Mỹ chấp thuận. Các hồ sơ liên quan vẫn đang chờ Bộ trưởng Hegseth xử lý.

Ngày 26/10, ông Zelensky tiết lộ Ukraine đã chờ gần một tháng để ông Hegseth phê duyệt việc chuyển giao tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS.

Một số quan chức Ukraine cho rằng sự chậm trễ này là hình thức gây sức ép chính trị từ phía Mỹ.

Ukraine tiếp nhận tên lửa Patriot thông qua nhiều kênh, trong đó có sáng kiến Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là cơ chế cho phép các đồng minh tài trợ kinh phí mua vũ khí từ Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Tình trạng thiếu hụt cũng ảnh hưởng đến nguồn cung tên lửa cho hệ thống phòng không NASAMS mà Ukraine tiếp nhận thông qua sáng kiến này.

Ông Zelensky cho biết, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 22/9, ông đã đề nghị Mỹ cung cấp một gói tên lửa đánh chặn đặc biệt trước khi mùa đông đến.

Theo Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump cam kết sẽ nỗ lực đáp ứng đề nghị này, nhưng lưu ý rằng Mỹ cũng cần tên lửa đánh chặn để bảo đảm năng lực phòng thủ của mình.