Ít nhất 5 người chết và nhiều người bị thương sau vụ nổ tại Hà Nội

TPO - Báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ bình gas, gây sập một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11, khiến 16 người thương vong, trong đó 5 nạn nhân tử vong ngoại viện và 11 người bị thương đang được tập trung điều trị.

Trưa 24/11, Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội về công tác đáp ứng cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn nổ bình gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa .

Theo báo cáo, khoảng 8h ngày 24/11, Sở Y tế nhận được thông tin cấp cứu người bị tai nạn hỏa hoạn trong vụ nổ bình gas, sập nhà và bên trong có người . Ngay lập tức, Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động 7 xe cấp cứu cùng 30 cán bộ y tế đến hiện trường lúc 8h20 .

Đến 8h25, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài . Tính đến 9h35 cùng ngày, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 16 nạn nhân, trong đó có 5 trường hợp tử vong ngoại viện .

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Thanh Hà

Trong số 5 nạn nhân tử vong ngoại viện, có 4 trường hợp được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (gồm 3 người sinh năm 1970, 1988, 1971 và một nạn nhân nam chưa rõ năm sinh), một nạn nhân nữ sinh năm 1985 được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đại học Y Hà Nội .

Đối với 11 trường hợp bị thương còn lại, các cơ sở y tế đã tiếp nhận, phân loại và điều trị tích cực . Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ (hai ca đa chấn thương và một ca chấn động não) . Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một bệnh nhân nam sinh năm 1984 bị đa chấn thương . Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 2 bệnh nhân bị đa vết thương phần mềm . 5 nạn nhân còn lại bị gãy xương đùi, gãy liên mấu chuyển đùi, vết thương vùng đầu và vùng mặt được cấp cứu, điều trị tại Khoa Ngoại và Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Đống Đa) .

Đến 11h30, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, bới khu vực sập đổ . Sở Y tế Hà Nội duy trì 2 kíp y tế túc trực tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời bố trí các tổ cấp cứu khác tập trung điều trị tại bệnh viện .

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại hiện trường vụ nổ

Huy động tối đa nhân lực, thuốc men cứu chữa nạn nhân

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã ký văn bản khẩn gửi Giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội về việc tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật . Các đơn vị cần bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp điều trị nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong và di chứng .

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với các ca nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động đề nghị tuyến trên hoặc bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ chuyên môn khi vượt quá khả năng .

Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm chế độ, chính sách cho người bệnh . Các đơn vị có trách nhiệm rà soát danh sách, thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe của từng nạn nhân về Phòng Nghiệp vụ Y để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội .