Bốn bệnh viện lớn tập trung tối đa nhân lực cứu chữa nạn nhân vụ nổ gas tại Hà Nội

TPO - Sau vụ nổ bình gas kèm sập nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội yêu cầu 4 bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thuốc men, máu và trang thiết bị để cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, khoảng 8h ngày 24/11, trên địa bàn phường Đống Đa xảy ra vụ nổ bình gas kèm theo sập nhà tại nhà dân tại 170 Nguyễn Văn Tuyết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cùng các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân đến các cơ sở y tế.

Các nạn nhân hiện được cấp cứu, điều trị tại 4 bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu nạn nhân vụ nổ gas sáng 24/11/2026.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn yêu cầu giám đốc các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân tập trung cao nhất mọi nguồn lực, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng.

Cụ thể, các bệnh viện phải huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật, điều trị. Đồng thời, bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp tham gia cứu chữa người bệnh.

Đối với các trường hợp nặng, nguy kịch hoặc đa chấn thương, Sở Y tế yêu cầu tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện. Các bệnh viện cần chủ động mời chuyên gia, đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi tình trạng người bệnh vượt quá khả năng điều trị.

PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho biết trưa ngày 24/11 bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp nạn nhân chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đống Đa sang. Các bệnh nhân bị gãy xương đùi và xương chậu, hiện đang được điều trị tích cực.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết ngay sau khi nhận được thông tin Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất và 8h20 tới mặt hiện trường (9 xe cấp cứu với 36 cán bộ Y tế).

Sở Y tế khẳng định sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế phải chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn đối với những trường hợp có chỉ định; bảo đảm đầy đủ thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động trong mọi tình huống. Đồng thời chú trọng công tác tiếp đón, chăm sóc và động viên tinh thần người bệnh cùng thân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm các chế độ, chính sách cho nạn nhân theo quy định.

Ngoài ra các bệnh viện phải khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ những nạn nhân đã tiếp nhận, bao gồm họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng sức khỏe hiện tại và hướng xử trí.

Diễn biến sức khỏe của từng trường hợp phải được cập nhật thường xuyên, báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Lãnh đạo các bệnh viện được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị, đồng thời bố trí đầu mối thường trực để tiếp nhận, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế trong suốt quá trình xử lý vụ việc.

Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu giám đốc 4 bệnh viện nghiêm túc, khẩn trương triển khai và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân.