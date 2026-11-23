Đà Nẵng 1 tuần hơn 2.200 ca mắc sốt xuất huyết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) cho hay, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng. Từ ngày 16-22/11 (tuần 47) ghi nhận 2.219 ca, tăng 15% so với tuần trước.

Tính từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng có hơn 12.500 ca, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng ghi nhận hơn 12.500 ca sốt xuất huyết. Ảnh: Thanh Hiền.

Phường Ngũ Hành Sơn là địa bàn có số ca mắc cao nhất thành phố, với 1.363 trường hợp từ đầu năm đến nay. Riêng tuần 47, địa phương này ghi nhận 230 ca.

Các địa bàn có số mắc cao tiếp theo là phường An Khê với 150 ca, phường Điện Bàn Đông 149 ca, phường Sơn Trà 128 ca.

Trong tuần qua, Đà Nẵng cũng ghi nhận 86 ổ dịch nhỏ. Tính từ đầu năm, thành phố có 796 ổ dịch nhỏ, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngành y tế Đà Nẵng tăng cường giám sát, khoanh vùng và xử lý các ca bệnh, ổ dịch. Đặc biệt các địa phương có số ca mắc tăng cao, nhiều ổ dịch, nguy cơ bùng phát dịch hoặc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chưa hiệu quả; các cơ sở y tế có số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue điều trị tăng cao, nguy cơ quá tải hoặc khả năng đáp ứng điều trị còn hạn chế. Thành phố đã thực hiện 554 điểm điều tra, giám sát véc tơ chủ động, trong đó 85 điểm có chỉ số cao.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Theo CDC, việc phòng chống dịch hiện còn gặp khó khăn do trạm y tế thiếu hóa chất phục vụ xử lý ổ dịch và phun diện rộng, nhân lực trạm y tế còn hạn chế. Một số xã, phường có địa bàn rộng, có nhiều khu vực và địa điểm nguy cơ cao phân tán đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên của các lực lượng trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dịch. Ngoài ra, một số bộ phận người dân chưa chủ động, thường xuyên thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy.