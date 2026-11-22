PhenikaaMec lan tỏa giá trị nhân văn trên hành trình phụng sự cộng đồng

Bên cạnh những dấu ấn trong hoạt động chuyên môn, PhenikaaMec từng bước khẳng định trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh lý và hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 20/11/2026, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức Lễ kỷ niệm hai năm ngày thành lập và Tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, qua đó nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển với nhiều dấu ấn trong hoạt động khám chữa bệnh.

Song song với nâng cao chất lượng điều trị, PhenikaaMec chú trọng triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới những nhóm dân cư còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Thông qua sự phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế và Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em, bệnh viện từng bước phát huy nguồn lực chuyên môn, chung tay chăm sóc sức khỏe người dân và hỗ trợ những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

PhenikaaMec khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại trung tâm bảo trợ xã hội 3 Hà Nội

Chủ động chăm sóc sức khỏe, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế

Trong hai năm qua, PhenikaaMec đã triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe, sàng lọc bệnh lý tại cộng đồng. Thay vì chỉ tiếp nhận người bệnh khi xuất hiện triệu chứng, đội ngũ y bác sĩ chủ động phối hợp với các địa phương, trường học và đơn vị liên quan để tổ chức thăm khám, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý và tư vấn hướng theo dõi phù hợp.

Tháng 10/2026, tại xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang, PhenikaaMec phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Minh tổ chức chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh và các bệnh lý tai mũi họng cho học sinh tại cụm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Trong hai ngày triển khai, 759 trẻ em được thăm khám, qua đó phát hiện 23 trường hợp có bất thường tim mạch cần tiếp tục theo dõi, đánh giá chuyên sâu. Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực đối với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện kinh tế và khoảng cách địa lý vẫn là những rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Các bác sĩ trong đoàn công tác của PhenikaaMec siêu âm tim cho các em học sinh tại Ngọc Đường (Tuyên Quang)

Trước đó, tháng 9/2026, PhenikaaMec đồng hành cùng UBND phường Xuân Phương triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn. Gần 7.000 người được thăm khám, kiểm tra các chỉ số và tư vấn chăm sóc phù hợp.

Bệnh viện cũng tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Mỹ (Hòa Bình), người có công với cách mạng tại phường Dương Nội (Hà Nội)… Qua những chương trình này, hoạt động chăm sóc sức khỏe được mở rộng đến nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ em đến người cao tuổi, từ đô thị đến miền núi, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách.

Kết nối nguồn lực, nâng đỡ những hoàn cảnh cần được sẻ chia

Bên cạnh hoạt động khám sàng lọc, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt cũng là một trọng tâm trong hành trình phụng sự cộng đồng của PhenikaaMec. Thông qua Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em, bệnh viện cùng Tập đoàn Phenikaa từng bước kết nối nguồn lực tài chính với năng lực chuyên môn, tạo thêm cơ hội điều trị cho những trường hợp cần chăm sóc y tế chuyên sâu.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là bé Ngọc Trúc, sinh cực non ở tuần thai 26, cân nặng chỉ 600 gram và phải trải qua gần năm tháng điều trị tích cực tại PhenikaaMec. Trước hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình, Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em đã hỗ trợ hơn 409 triệu đồng chi phí điều trị, góp phần giúp gia đình duy trì hành trình chăm sóc và giành lại cơ hội sống cho em bé.

Em bé Trúc khỏe mạnh bên bố mẹ sau hành trình kiên cường giành sự sống

Được khởi tạo với nguồn kinh phí tài trợ 30 tỷ đồng từ Tập đoàn Phenikaa, Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em hướng tới hỗ trợ các trường hợp thai phụ, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp cần điều trị chuyên sâu, hồi sức sơ sinh và chăm sóc đặc biệt. Sự đồng hành của Quỹ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, để những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa trong hành trình điều trị.

Phụng sự cộng đồng trong định hướng phát triển bền vững

Các hoạt động cộng đồng trong hai năm qua cho thấy PhenikaaMec đang từng bước mở rộng cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe: từ điều trị bệnh lý sang chủ động phòng bệnh, từ chăm sóc tại bệnh viện đến kết nối nguồn lực y tế với cộng đồng. Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

PhenikaaMec đồng hành khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân phường Xuân Phương (Hà Nội)

Với PhenikaaMec, phụng sự cộng đồng là một phần trong sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới một xã hội khỏe mạnh, nhân văn và phát triển bền vững.

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Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec)

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• Website: https://phenikaamec.com/