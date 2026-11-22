Video: Giây phút tàu cá chìm cách cửa biển 63 hải lý

TPO - Một tàu cá của ngư dân phường Ba Đồn (Quảng Trị) bị nước tràn vào rồi chìm khi đang khai thác hải sản ngoài khơi. Tàu cá hoạt động gần đó đã ứng cứu, đưa cả 6 thuyền viên gặp nạn đến nơi an toàn.

Video hiện trường tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị chìm ngoài khơi.

Ngày 22/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh cho biết, đã tiếp nhận trình báo của ông Hoàng Minh (SN 1983, trú phường Ba Đồn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-98163-TS, về vụ chìm tàu xảy ra tối hôm trước.

Theo trình báo, khoảng 19h ngày 21/11, tàu QB-98163-TS đang đánh bắt hải sản cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía đông thì bất ngờ bị nước tràn vào. Thời điểm đó, tàu QB-98670-TS do ông Phạm Văn Đông (SN 1975, cùng trú phường Ba Đồn) làm thuyền trưởng đang khai thác cách vị trí gặp nạn khoảng 4,5 hải lý.

Khoảnh khắc tàu cá bị chìm.

Phát hiện sự việc, tàu ông Đông nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với các thuyền viên bơm nước chống chìm. Tuy nhiên, sóng lớn khiến việc áp mạn gặp khó khăn, trong khi nước tiếp tục tràn nhanh vào tàu. Tàu QB-98163-TS sau đó bị chìm. Cả 6 thuyền viên được cứu an toàn.

Tàu gặp nạn dài 15 m, xuất cửa Gianh ngày 14/11. Vụ chìm tàu làm mất toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, ngư lưới cụ và khoảng 2 tấn cá vừa đánh bắt. Nguyên nhân nước tràn vào tàu chưa được xác định.

Đồn Biên phòng động viên ngư dân sau sự cố.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã hướng dẫn thuyền trưởng hoàn tất thủ tục khai báo, đồng thời thăm hỏi, động viên các ngư dân và biểu dương thuyền viên tàu QB-98670-TS đã kịp thời ứng cứu.