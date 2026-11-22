Vụ Sen Tài Thu: ‘Bánh vẽ’ lãi cao khiến nhà đầu tư mất 757 tỷ đồng

TPO - Cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm huy động 1.726 tỷ đồng của nhà đầu tư với mức lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt 757 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Sen Tài Thu hưởng lợi 200 tỷ đồng

Ngày mai 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) bị xét xử 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2020 - 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bị cáo Hòa, Linh, Lan Hương đã bàn bạc “nâng khống” vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slide về chiến lược kinh doanh của công ty; giới thiệu với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang phát triển tốt, mở nhiều cơ sở, thu nhiều lợi nhuận… Khách hàng có tiền gửi vào công ty đầu tư dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ nhận lãi từ 9 - 13,5%, được rút vốn trước thời hạn.

Bị cáo Phạm Thị Hòa.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 - 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, Hòa, Linh và Lan Hương sử dụng hơn 737 tỷ đồng chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, 266 người bị hại gửi đơn tố cáo việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này được chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra xác định, cựu Tổng giám đốc Lan Hương sử dụng hơn 503 tỷ đồng chi hoa hồng, chiết khấu cho bộ phận huy động vốn. Trong đó, Hương chuyển hơn 76,8 tỷ đồng cho ông Quách Ánh Phương (Giám đốc Phòng đối ngoại); chuyển lại gần 226 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh để trả nợ và đối trừ bằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; còn lại Lan Hương hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng.

Cáo trạng liệt kê Hương sử dụng 9 tỷ đồng mua căn hộ tại tòa R2B tại Royal City; 9 tỷ đồng mua ô tô BMW; 5,2 tỷ đồng mua căn hộ tại Royal City để tặng bị cáo Nguyễn Thanh Tú theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Ngoài ra, Hương còn dùng tiền nhờ người tác động để không bị xử lý trong vụ án Sen Tài Thu và bị lừa mất 25 tỷ.

Ngoài khoản hoa hồng, cơ quan điều tra xác định Lan Hương hưởng chênh lệch gần 24,8 tỷ đồng từ các giao dịch cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh vay tiền.

Tổng cộng, Hương được hưởng lợi hơn 225 tỷ đồng và phải hoàn trả cho mẹ con bị cáo Hòa để khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư.

Nhân viên Sen Tài Thu trở thành bị hại

Đáng chú ý, ngoài sai phạm đã làm rõ với nhóm bị cáo, cơ quan tố tụng xác định một số giám đốc, phó giám đốc phụ trách Phòng đối ngoại (huy động vốn), các nhân viên, cộng tác viên, sale tư vấn cho các nhà đầu tư, có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, trường hợp của Quách Ánh Phương (Giám đốc Phòng đối ngoại) có nhiệm vụ tìm kiếm và giới thiệu nhân sự cho Phòng đối ngoại, nhận thông tin, tài liệu về kế hoạch cũng như định hướng phát triển của Tập đoàn Sen Tài Thu, truyền đạt chính sách về việc kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng lại cho rằng Phương không biết việc Hòa, Lan Hương và Linh dùng thủ đoạn gian dối bằng cách ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo trong vụ án.

Bản thân Phương cũng trực tiếp tư vấn cho vợ và mẹ vợ tham gia ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vào Sen Tài Thu, đến nay vẫn chưa được doanh nghiệp trả tiền. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý Phương với vai trò đồng phạm giúp sức.

Mặc dù vậy, kết quả điều tra xác định trong quá trình là Giám đốc Phòng Đối ngoại của Sen Tài Thu, Phương được Hương chuyển 76,8 tỷ đồng. Số tiền này Phương chi lương, thưởng cho các nhân viên và cộng tác viên; chi tiền mặt để tri ân khách hàng, marketing; được hưởng lợi hơn 3,5 tỷ đồng. Căn cứ vào hồ sơ, Cơ quan điều tra buộc Phương phải có trách nhiệm khắc phục cho nhà đầu tư gần 12 tỷ đồng.

Đối với Lê Thị Thu Hòa (Phó Giám đốc Phòng đối ngoại Sen Tài Thu), tài liệu điều tra xác định bà kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp; nhận tiền lương, thưởng, hoa hồng cho các đối tượng sale...

Cơ quan tố tụng cho rằng, bà Thu Hòa không biết các bị cáo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Bản thân Hòa cũng tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp nên trực tiếp chuyển hơn 41 tỷ đồng tham gia đầu tư, đã được chi trả một phần lợi tức hơn 33 tỷ đồng, hiện còn bị chiếm giữ hơn 8 tỷ đồng.

Dù hành vi của Lê Thị Thu Hòa là giúp sức cho Phạm Thị Hòa, Linh và Lan Hương, nhưng xét bản thân Hòa cũng là bị hại trong vụ án, cơ quan điều tra không xử lý.

Trường hợp bà Phạm Thị Dung (kế toán của Tập đoàn Sen Tài Thu) được thuê làm nghiệp vụ kế toán nội bộ. Bà Dung có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi số tiền cho bị cáo Hòa, Linh nhận và số tiền Hòa, Linh chi từ nguồn tiền của các nhà đầu tư chuyển vào doanh nghiệp. Bà không hưởng lợi cá nhân, chỉ hưởng tiền lương 20 triệu đồng mỗi tháng.

Do không biết, không tham gia bàn bạc, trao đổi với nhóm bị cáo việc đưa ra thông tin gian dối với các nhà đầu tư, bà Dung không đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với các cộng tác viên, nhân viên tư vấn tại phòng đối ngoại của Sen Tài Thu, Cơ quan điều tra đã yêu cầu các đối tượng này phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền hưởng lợi để bồi thường cho nhà đầu tư.