Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan xin lại 4 tỷ đồng nộp thừa, được Tòa giảm 2 năm tù

TPO - Dù biết và đồng ý cho cấp dưới "gây khó khăn" buộc doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 30 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan vẫn được Tòa phúc thẩm giảm án 2 năm tù vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới.

Cựu Thứ trưởng và Cục trưởng được giảm án sâu nhất

Sau 1 ngày xem xét đơn, cuối chiều 20/11, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) từ 12 năm xuống còn 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, HĐXX giảm cho bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) từ 14 năm tù còn 11 năm tù.

7 bị cáo còn lại là cấp dưới của ông Hoan và nhóm doanh nghiệp cũng được chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án 6 tháng tù đến hơn 1 năm tù.

HĐXX đánh giá, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội không oan. Bản án sơ thẩm đã nhận định, đánh giá đúng sai phạm.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan.

Tại tòa, cả 9 bị cáo đều thừa nhận hành vi như cấp sơ thẩm xác định. Các bị phạm tội với tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, gây dư luận xấu trong xã hội. Song, HĐXX phúc thẩm thấy các bị cáo có thêm nhiều tình tiết mới như ăn năn hối cải, tiếp tục nộp khắc phục, nộp thêm tiền sung quỹ Nhà nước...

Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát phiên phúc thẩm cho hay quá trình điều tra, truy tố, xác định từ 2021 - 2025, Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội) phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ông Hoan biết và đồng ý để Tống Hải Nam (Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo cán bộ “gây khó khăn” cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hành vi này buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền hối lộ theo định mức từ 100 - 400 triệu đồng.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định “trái pháp luật”, “tạo rào cản”, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và cấp phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục đã nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Đối với nhóm doanh nghiệp, từ 2020 - 2025, các công ty như Hoàng Long, Incoop3, Sona của các bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan xin lại 4 tỷ đồng nộp thừa

Tuy nhiên, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, vai trò của các bị cáo, Viện Kiểm sát nhận thấy Nguyễn Bá Hoan đã nhận tiền để ký 14 Giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, Tết. Tổng số nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng.

Bị cáo Tống Hải Nam.

Tại phiên phúc thẩm, do bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Bá Hoan. Luật sư của ông Hoan cũng thông tin có 1.000 lá đơn, văn bản xin giảm án cho thân chủ, nghe luật sư trình bày Chủ tọa cảm thấy "bất ngờ” vì suốt nhiều năm xét xử chưa bị cáo nào có nhiều đơn thư như vậy.

Ông Hoan nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, ghi nhận đã nộp khắc phục hơn 20 tỷ đồng, khoản tiền thừa hơn 4 tỷ đồng hôm nay ông Hoan đề nghị Tòa cho xin lại.

Bị cáo Tống Hải Nam là Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy phép; xây dựng, chỉ đạo thực hiện "Quy trình" thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật buộc doanh nghiệp phải chi tiền "chi phí".

Từ 2020 - 2025, bị cáo Tống Hải Nam đã nhiều lần nhận hối lộ, để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, hưởng lợi gần 8 tỷ đồng.

Tòa án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, xử bị cáo 14 năm tù, nay cấp phúc thẩm giảm cho ông còn 11 năm tù, đây là trường hợp giảm án "sâu" nhất.