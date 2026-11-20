Nga bác đề xuất của Mỹ về bảo đảm an ninh kiểu NATO cho Ukraine

TPO - Nga tuyên bố không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào có thể đưa Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên thực tế, sau khi Mỹ đề cập khả năng áp dụng cơ chế bảo đảm an ninh tương tự điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh này cho Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters

Ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ ý tưởng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh tương tự cơ chế phòng thủ tập thể của NATO.

Theo hãng thông tấn Interfax, ông Ryabkov nhấn mạnh Mátxcơva không thể chấp nhận bất kỳ hình thức nào khiến Ukraine trở thành "một dạng thành viên không chính thức” của NATO.

Phản ứng của Nga được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Berlin rằng, vấn đề Ukraine gia nhập NATO cần được đưa ra thảo luận trở lại.

Cũng tại hội nghị, ông Jared Kushner, nhà đàm phán hòa bình của Mỹ, cho biết ông và đặc phái viên Steve Witkoff đã trao đổi với phía Nga và Mátxcơva có thể chấp nhận về nguyên tắc rằng bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào dành cho Ukraine cũng sẽ dựa trên Điều 5 của Hiến chương NATO.

Điều 5 là điều khoản phòng thủ tập thể cốt lõi của NATO, quy định cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được coi là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh, đồng thời đặt ra nghĩa vụ hỗ trợ của các nước thành viên khác.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Nga có chấp nhận cơ chế bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 dành cho Ukraine hay không, ông Ryabkov bác bỏ khả năng này.

“Tôi muốn nói rằng ngay cả ý tưởng tìm cách đưa Ukraine trở thành một dạng thành viên không chính thức của NATO, hay tìm kiếm một ‘giải pháp sáng tạo’ nào đó cho vấn đề này, cũng là điều chúng tôi không thể chấp nhận”, ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Mátxcơva trước hết xem xét vấn đề bảo đảm an ninh từ góc độ bảo vệ an ninh của chính nước Nga.

“Về phía Ukraine, họ cần hiểu rằng điều kiện nước này không được gia nhập NATO của chúng tôi là không thể thay đổi. Khi đó, tôi nghĩ vấn đề bảo đảm an ninh có thể được thảo luận dưới một hình thức nào đó”, ông Ryabkov nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Ryabkov xác nhận Nga đang xúc tiến kế hoạch để đại diện Anh, Đức và Pháp có thể tới Mátxcơva.

Trước đó, ngày 19/11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã đề xuất các đặc phái viên châu Âu đến Nga, để làm rõ lập trường của họ đối với tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine, trước khi quyết định hình thức tổ chức các cuộc thương lượng tiếp theo.

Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối tiết lộ những quan chức châu Âu nào đã được mời, cũng như liệu Mátxcơva đã nhận được phản hồi về lời mời hay chưa.