Điều gì làm nên thương hiệu 120 năm của Bệnh viện Việt Đức?

TPO - Ngày 20/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập. Nhân dịp này, bệnh viện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện các ca ghép đa tạng phức tạp, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phần thưởng cao quý này ghi nhận những thành tích xuất sắc đột xuất của bệnh viện trong việc thực hiện thành công các ca ghép đa tạng cho người bệnh nặng, mắc bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho BV Hữu nghị Việt Đức.

120 năm khẳng định vị thế đầu ngành ngoại khoa

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện không ngừng lớn mạnh về chuyên môn, quy mô và năng lực hoạt động, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước.

Từ cơ sở Tràng Thi giàu giá trị lịch sử và truyền thống, bệnh viện từng bước mở rộng hoạt động tại cơ sở Ninh Bình và cơ sở Ngọc Hồi (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp). Việc phát triển thêm các cơ sở góp phần mở rộng không gian hoạt động, tăng cường năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Cùng với mở rộng quy mô, bệnh viện chú trọng đầu tư các chuyên ngành ngoại khoa mũi nhọn, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, trong giai đoạn phát triển tiếp theo, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện. Ông nhấn mạnh, dấu mốc 120 năm không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, ghi nhận thành tựu đã đạt được mà còn đặt ra trách nhiệm phát triển trong giai đoạn mới.

Ra đời năm 1906, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, một trong những cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam. Truyền thống ấy gắn liền với những dấu ấn lớn của y học nước nhà, tiêu biểu là di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng với phương pháp phẫu thuật gan được thế giới ghi nhận.

Tiếp nối các thế hệ đi trước, đội ngũ thầy thuốc bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, hồi sức và ghép tạng phức tạp như ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng và kỹ thuật Domino.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh chuyên sâu, bệnh viện còn là cơ sở đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật quan trọng, góp phần đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ ngoại khoa, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế trên cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc bệnh viện trong đại dịch COVID-19, khi nhiều người không quản ngại hiểm nguy, tham gia chăm sóc và cứu chữa người bệnh. Việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động từ tháng 7/2026 tiếp tục mở ra không gian phát triển mới, góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, giá trị làm nên thương hiệu Việt Đức không chỉ nằm ở những thành tựu chuyên môn hay kỹ thuật hiện đại mà còn ở những người bệnh được cứu sống, sức khỏe được phục hồi và niềm tin của nhân dân.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ thầy cô, nhà khoa học, chuyên gia đã truyền thụ tri thức, kinh nghiệm và y đức, góp phần đào tạo đội ngũ thầy thuốc cho bệnh viện và ngành y tế cả nước.

Theo ông, nghề y là nghề đặc biệt, đòi hỏi trí tuệ, sức khỏe, bản lĩnh và trên hết là tâm đức, lòng bao dung, tình yêu thương người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ba nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới

Đề cập yêu cầu phát triển của bệnh viện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị bệnh viện tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng tập thể thầy thuốc đoàn kết, tận tụy, trí tuệ; giữ vững và nâng tầm vị thế trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu đất nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Bệnh viện cần phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhóm nghiên cứu mạnh gắn với nhu cầu điều trị và hợp tác quốc tế thực chất. Đồng thời, đẩy mạnh chỉ đạo tuyến, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật, kết nối mạng lưới cấp cứu chấn thương nhằm hỗ trợ các bệnh viện địa phương nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, giảm áp lực cho tuyến trên.

Thứ hai, bệnh viện cần đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, cần chủ động ứng dụng các thành tựu tiên tiến trong phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, y học chính xác và trí tuệ nhân tạo; xây dựng dữ liệu y tế chuẩn hóa, liên thông phục vụ điều trị, nghiên cứu và quản lý.

Việc ứng dụng công nghệ phải hướng tới hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh, tránh đầu tư hình thức, phân tán, lãng phí.

Thứ ba, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy đầy đủ năng lực của các cơ sở, trong đó có cơ sở Ninh Bình.

Cùng với đó, bệnh viện cần quan tâm đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để các thầy thuốc yên tâm công tác, cống hiến, tiếp tục viết tiếp truyền thống 120 năm xây dựng và phát triển.