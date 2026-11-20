Bình luận xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên Facebook, một phụ nữ ở Phú Thọ bị phạt 12,5 triệu đồng

TPO - Tại buổi làm việc với cơ quan công an, bà N.T.V. thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bình luận nói trên. Người phụ nữ cho biết nội dung bình luận do bản thân tự nghĩ ra, không có căn cứ xác thực.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Chí Đám phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dưới một bài viết trên mạng xã hội.

Công an xã Chí Đám làm việc với bà N.T.V. liên quan đến hành vi đăng bình luận sai sự thật trên Facebook. Ảnh: Việt Cường

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là bà N.T.V. (SN 1976, trú tại thôn Song Phượng, xã Chí Đám).

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, bà N.T.V. thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bình luận nói trên. Người phụ nữ cho biết nội dung bình luận do bản thân tự nghĩ ra, không có căn cứ xác thực.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, bà N.T.V. đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, viết bản tường trình và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, ngày 14/11/2026, Công an xã Chí Đám đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.V. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Chí Đám khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận.

Cơ quan công an cũng lưu ý mỗi cá nhân cần thận trọng trong phát ngôn, không đăng tải, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.