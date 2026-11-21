Hà Nội: Phát hiện cơ sở khám chữa bệnh trái phép, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc

TPO - Cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở khám chữa bệnh trái phép tại xã Dương Hòa (Hà Nội), sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc gây tê, giảm đau và dung dịch tiêm truyền không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của ông C. Ảnh CAHN

Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh của ông P.V.C. (trú tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này tổ chức hoạt động khám bệnh, kê đơn và tiêm truyền trái phép nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc gây tê không rõ nguồn gốc.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông P.V.C. thừa nhận tổ chức khám chữa bệnh tại nhà nhưng xem nhẹ các quy định của pháp luật.

Tại căn phòng được sử dụng để cất giữ thuốc và thăm khám, lực lượng chức năng ghi nhận điều kiện vệ sinh nhếch nhác, nhiều ống dung dịch đã qua sử dụng bị vứt bỏ ngổn ngang. Đáng chú ý, nhiều loại thuốc đã được đóng gói, chia liều sẵn nhưng không có tem, nhãn mác để xác định nguồn gốc, xuất xứ.

Bên trong cơ sở lộn xộn, nhếch nhác. Ảnh CAHN

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc. Trong đó, khoảng một nửa là các loại thuốc kê đơn như kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và dung dịch tiêm truyền được ông C. tự ý chỉ định cho người bệnh.

Ngoài ra, tại cơ sở còn có khoảng 200 bơm kim tiêm và 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý theo đúng quy định về rác thải y tế.

Theo cơ quan chức năng, việc tiêm truyền kháng sinh là thủ thuật y tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế đủ điều kiện, có trang thiết bị theo dõi và nhân viên được đào tạo chuyên môn để kịp thời xử trí các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là sốc phản vệ, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Tuy nhiên, cơ sở của ông C. chỉ có hai người hoạt động là ông C. và con gái, không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về an toàn trong khám chữa bệnh.

Công an TP Hà Nội cho biết, cơ sở này đã tổ chức khám chữa bệnh trái phép và thu tiền của người dân. Đáng chú ý, người bệnh không được thăm khám trực tiếp mà chỉ cần mô tả triệu chứng đã được chỉ định tiêm thuốc, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở của ông P.V.C., đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.