Bảo Thanh được phong cấp bậc hàm Trung úy

TPO - Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990, từng đóng phim khi mới 8 tuổi. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, được phong cấp bậc hàm Trung úy.

Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ. Trong đợt này, diễn viên Bảo Thanh (tên thật là Vũ Thị Phương Thanh) được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Tại buổi lễ, diễn viên Bảo Thanh cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ. Ảnh: FBNV.

Nữ nghệ sĩ cho biết đã trải qua những cảm xúc thật khó gọi thành tên, có vui, hạnh phúc, nhẹ nhõm, biết ơn và bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua.

"Có những cánh cửa mở ra không chỉ bằng may mắn, mà còn bằng sự cố gắng, lòng kiên trì và niềm tin mình đã không đánh mất suốt 5 năm qua", nữ diễn viên chia sẻ. Cô coi đây là một dấu mốc, trách nhiệm và hành trình mới.

Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990, từng đóng phim khi mới 8 tuổi. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, nổi bật qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con...

Diễn viên Bảo Thanh (trái) được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Năm 2020, Bảo Thanh tạm dừng đóng phim để sinh con thứ hai và chăm sóc gia đình. Những năm qua, tuy vắng bóng trên màn ảnh nhỏ nhưng nữ diễn viên hoạt động sôi nổi trên sân khấu Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Theo Bảo Thanh đây là môi trường có những yêu cầu riêng về tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể, đồng thời cho cô cơ hội được đóng góp bằng chuyên môn nghệ thuật của bản thân.

Tháng 10/2026, nữ diễn viên được trao bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho Gương thanh niên sống đẹp 2026 và bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố dành cho Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2026.