Công bố làm phim ‘Tuyên ngôn độc lập’

TPO - Bộ phim "Tuyên ngôn độc lập" do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện tái hiện những sự kiện lịch sử từ cuối tháng 8 đến ngày 2/9/1945, dự kiến ra mắt dịp Quốc khánh năm 2027.

Lễ công bố dự án phim truyện điện ảnh Tuyên ngôn độc lập diễn ra tại Trường quay Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Phim do Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sản xuất, tập trung tái hiện những ngày lịch sử dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tác phẩm do NSƯT Phi Tiến Sơn đảm nhiệm vai trò biên kịch và đạo diễn, được phát triển với mong muốn đưa mùa Thu lịch sử năm 1945 đến gần hơn với khán giả hôm nay.

Từ núi rừng Việt Bắc đến nhà số 48 Hàng Ngang

Lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng 8 đến Lễ Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, phim tái hiện hành trình giành quyền độc lập, tự quyết của dân tộc Việt Nam trong thời điểm đất nước đứng trước những thử thách cấp bách.

Câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, chú trọng chiều sâu nhân vật và cảm xúc con người.

Tham gia bộ phim có các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí và nhiều nghệ sĩ khác, đảm nhiệm hàng trăm vai diễn.

Trung tâm câu chuyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày Người lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa, Tân Trào nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phim cũng tái hiện các nhân vật lịch sử như đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Tố,…

Từ núi rừng Việt Bắc đến ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, từ không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đến Quảng trường Ba Đình, bộ phim theo chân những người góp phần làm nên bước ngoặt lớn lao của dân tộc.

Phim đồng thời phản ánh vai trò và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội, được xây dựng từ cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô - bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Ông Lê Thanh Lịch - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim - cho biết ý tưởng thực hiện Tuyên ngôn độc lập đã được ấp ủ trong nhiều năm.

Trung tâm mong muốn tái hiện, lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện ngày 2/9/1945 bằng một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ông Lê Thanh Lịch - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim - chia sẻ ý nghĩa của tác phẩm.

Theo ông Lê Thanh Lịch, việc tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm cao, sự thận trọng và nghiêm túc ở từng khâu.

Vì vậy, Trung tâm coi trọng việc nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh, đồng thời phối hợp với biên kịch, đạo diễn và ê-kíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Sáng tạo dựa trên nền tảng tôn trọng sự thật lịch sử

Chia sẻ về quá trình xây dựng kịch bản, NSƯT Phi Tiến Sơn cho biết điều ông quan tâm không chỉ là tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập mà còn là kể câu chuyện về những con người, sự kiện và hoàn cảnh đã góp phần làm nên thời khắc lịch sử ấy.

Theo đạo diễn, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim được thể hiện không chỉ ở tầm vóc một vị lãnh tụ mà còn qua phong thái giản dị, nhân cách cao đẹp và sự gần gũi với những người xung quanh. Bên cạnh đó là những nhân vật lịch sử, những con người bình dị đã đóng góp cho sự nghiệp giành độc lập của dân tộc.

NSƯT Phi Tiến Sơn lựa chọn kết hợp sự kiện, nhân vật có thật với yếu tố hư cấu nghệ thuật để tạo nên câu chuyện điện ảnh sinh động, có chiều sâu. Tuy nhiên, mọi sáng tạo dựa trên nền tảng tôn trọng sự thật lịch sử, không làm sai lệch bản chất sự kiện và hình tượng nhân vật lịch sử.

Đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn nói về nguyên tắc làm phim.

Tham gia bộ phim có các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí và nhiều nghệ sĩ khác, đảm nhiệm hàng trăm vai diễn.

Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng và thực hiện tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Dự án được triển khai trong tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Không chỉ tái hiện một sự kiện trọng đại, bộ phim hướng tới tôn vinh giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Phim dự kiến ra mắt dịp Quốc khánh năm 2027.