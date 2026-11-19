NSƯT Tân Nhàn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Sáng 19/11, PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Dự lễ kỷ niệm 70 thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam có ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thiếu tướng Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tại buổi lễ, NSƯT Tân Nhàn được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của nữ nghệ sĩ trong công tác đào tạo và phát triển thế hệ nghệ sĩ trẻ.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn - nguyên Giám đốc Học viện, bà Dương Thị Thanh Bình - nguyên Phó Giám đốc Học viện và PGS.TS Tân Nhàn (từ trái qua) nhận bằng khen tại buổi lễ.

Đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc, Tân Nhàn tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng những giọng ca trẻ tại một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lâu đời nhất cả nước.

NSƯT Tân Nhàn được công nhận chức danh phó giáo sư hồi tháng 11/2025. Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học, xuất bản 2 cuốn sách, 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Năm 2019, Tân Nhàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đào tạo thanh nhạc, trở thành tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Tân Nhàn từng tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2010. Đến nay, nữ nghệ sĩ có hơn 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo. PGS.TS Tân Nhàn từng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật - du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Dịp này, PGS.TS. Lê Anh Tuấn - nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - được trao Huân chương Lao động hạng Ba, bà Dương Thị Thanh Bình - nguyên Phó Giám đốc Học viện - nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - cho biết: "Kỷ niệm 70 năm không chỉ để tự hào về quá khứ mà còn để nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với tương lai.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, Học viện xác định phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, nhà khoa học có trình độ cao, phát huy hiệu quả ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật".

PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - phát biểu tại lễ kỷ niệm.

PGS .TS Nguyễn Huy Phương cho biết hướng tới năm 2035, Học viện phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

"Đó không chỉ là mục tiêu phát triển của một cơ sở giáo dục mà còn là khát vọng đóng góp vào vị thế văn hóa và sức sáng tạo của đất nước. Kế thừa truyền thống không chỉ là gìn giữ những thành tựu đã có mà còn là tạo dựng những giá trị mới cho các thế hệ mai sau", PGS Nguyễn Huy Phương nói.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều nghệ sĩ tham gia thể hiện những tác phẩm đặc biệt. Tác phẩm Nông thôn đổi mới do hai nhạc sĩ Tô Vũ và Tạ Phước cùng sáng tác năm 1957 do các nghệ sĩ Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam thể hiện. Các tác phẩm Chung một niềm tin, Trống hội và các tác phẩm của nhà soạn nhạc lừng danh Dmitri Shostakovich cũng được trình diễn trong buổi lễ.