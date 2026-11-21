Tổng thống Mỹ Trump ủng hộ Bộ trưởng Lutnick giữa sóng gió, giục tỷ phú Jensen Huang ‘xin lỗi thật lớn’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định ông vẫn ủng hộ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, gọi ông là “doanh nhân rất giỏi”, trong bối cảnh bê bối tại nhà sản xuất chip AI Nvidia làm dấy lên những câu hỏi về cách ông Lutnick xử lý vấn đề xuất khẩu chip tiên tiến. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi tỷ phú Jensen Huang xin lỗi.

Tỷ phú Jensen Huang với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo sau chuyến công du châu Á trong tuần này, Tổng thống Mỹ Trump cũng cho biết ông đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cựu CEO Jensen Huang của Nvidia, nhưng không tiết lộ thêm cụ thể.

Những thông tin cho rằng ông Jensen Huang có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân người phụ nữ bị cáo buộc gián điệp đã dẫn đến việc tỷ phú này từ chức. Vụ việc cũng dẫn đến các cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI), cơ quan quản lý và Quốc hội Mỹ, một cuộc rà soát nội bộ và đề xuất khởi kiện tập thể của các nhà đầu tư.

Ngày 20/11, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton của đảng Cộng hoà nói với Wall Street Journal rằng, ông Lutnick đã nhiều lần phớt lờ những cảnh báo về việc chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ bị buôn lậu, trước khi bê bối Nvidia vỡ lở. Tuy nhiên, ông Cotton không đi xa đến mức yêu cầu ông Lutnick từ chức.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ đang điều tra xem liệu ông Lutnick có sử dụng chức vụ của mình để giúp công ty đầu tư Cantor Fitzgerald tránh các khoản thua lỗ, liên quan đến việc bị giám sát về mối quan hệ giữa Nvidia và một công ty Trung Quốc hay không. Cantor Fitzgerald hiện do các con trai của ông Lutnick kiểm soát.

“Tôi không mất niềm tin vào ông ấy. Ông ấy là một kiểu người khác biệt, một doanh nhân rất giỏi. Tôi nghĩ ông ấy đang làm việc rất tốt”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 20/11.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông muốn thấy cựu lãnh đạo Nvidia “đưa ra lời xin lỗi thật lớn và quay trở lại”.

“Tôi đã thảo luận chuyện đó với Chủ tịch Tập. Ông ấy nói: ‘Ồ, xuất sắc, xuất sắc - ông ấy là một người xuất chúng’. Quả thực ông ấy là như vậy”, ông Trump nói.

Những phát biểu này trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC trước đó, ông Bessent nói rằng cựu CEO Nvidia không được đề cập trong các cuộc trao đổi ở Trung Quốc.

Ngày 20/11, một trợ lý của Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ cho biết, ông Jensen Huang đã đồng ý ra điều trần công khai trước Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, đại diện của ông Huang từ chối bình luận về thông tin này.

Ngoài ra, ông Huang cũng dự kiến sẽ có buổi làm việc với các nghị sĩ Hạ viện Mỹ theo hình thức kín vào đầu tháng 12.