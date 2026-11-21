Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mồ ở Quảng Ngãi

TPO - Từ thông tin người dân cung cấp về khu vực nghi có mộ tập thể, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm và phát hiện nhiều hài cốt tại Gò Mồ (xã Bình Chương).

Chiều 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đã đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và làm việc với xã Bình Chương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Chương, từ thông tin do người dân cung cấp, địa phương đã gặp gỡ các nhân chứng, xác minh khu vực nghi có mộ tập thể tại Gò Mồ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Bình Chương.

Theo lời kể của các nhân chứng, đây là nơi chôn cất nhiều thi thể bộ đội hy sinh vào khoảng năm 1961 - 1962. Sau ngày giải phóng, địa phương từng tổ chức tìm kiếm nhưng không phát hiện hài cốt.

Trên cơ sở thông tin thu thập và xác minh, xã Bình Chương đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng quân sự tổ chức tìm kiếm. Sáng 19/11, các lực lượng phát hiện hài cốt và tiến hành khai quật theo quy định.

Lực lượng chức năng thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Mồ.

Đến chiều 20/11, với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mồ. Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được tiếp tục.

Qua kiểm tra, bà Y Ngọc ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin nhân chứng, kiểm tra kỹ hiện trường và mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có khả năng còn hài cốt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ được tìm thấy tại Gò Mồ.

Quá trình khai quật, quy tập phải được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, đúng quy trình, bảo đảm an toàn, trang nghiêm và không bỏ sót hài cốt và các di vật liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những người từng chứng kiến hoặc biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, tích cực cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị công tác truy điệu, an táng theo quy định.