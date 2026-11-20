Hai phụ nữ lấy nhầm xe máy của nhau, phải nhờ công an phân xử

TPO - Hai phụ nữ ở Tây Ninh đi chợ, vô tình lấy nhầm xe máy của nhau do phương tiện giống nhau, phải nhờ công an xác minh, hỗ trợ trao trả.

Ngày 20/11, Công an xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa giải quyết vụ việc hy hữu liên quan đến hai phụ nữ vô tình lấy nhầm xe máy của nhau lúc đi chợ.

Hai chiếc xe máy giống hệt nhau khiến chủ xe lấy nhầm ở xã Bình Hiệp.

Trước đó, bà N.T.T.H. (48 tuổi, ngụ ấp Bình Tân) và bà N.T.T. (37 tuổi, ngụ ấp Tầm Đuông, cùng xã Bình Hiệp) đi chợ trên địa bàn và để xe máy gần nhau.

Do hai phương tiện cùng loại, có đặc điểm tương tự và đều sử dụng chìa khóa từ, hai bà đã vô tình lấy nhầm xe của nhau rồi điều khiển về nhà.

Sau đó, khi phát hiện phương tiện không phải xe của mình, cả hai đã đến trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Hiệp tiến hành kiểm tra, đối chiếu đặc điểm nhận dạng phương tiện, xác minh chủ sở hữu và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất xác minh, lực lượng công an hỗ trợ hai phụ nữ trao trả xe cho nhau.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Hiệp khuyến cáo người dân khi gửi, đỗ xe tại chợ hoặc nơi công cộng cần ghi nhớ biển số, đặc điểm nhận dạng riêng của phương tiện và kiểm tra kỹ trước khi sử dụng, tránh lấy nhầm xe của người khác.