Tin mới vụ 3 xe đầu kéo tông nhau gây cháy lớn trên quốc lộ qua Lạng Sơn

TPO - Liên quan đến vụ va chạm liên hoàn khiến một xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lạng Sơn, qua kiểm tra nhanh sau tai nạn, cơ quan chức năng phát hiện 2 tài xế dương tính với chất ma túy.

Ngày 20/11, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km36+600 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Nhân Lý (tỉnh Lạng Sơn), cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với các tài xế điều khiển phương tiện.

Kết quả cho thấy cả 3 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, hai lái xe S.V.T. (SN 1979, trú tỉnh Cao Bằng) và N.T.H. (SN 1988, trú thôn Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng) có kết quả dương tính với chất ma túy.

Thời điểm gặp nạn, hai xe đầu kéo BKS 34C-031.27 và 98H-077.70 có chở theo hàng hóa, hiện lực lượng chức năng chưa tiến hành cân tải trọng.

Vụ TNGT giữa 3 xe đầu kéo khiến một chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.

Theo ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23h10 ngày 19/11.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 34C-031.27 do tài xế N.Đ.H. (SN 1980, trú TP Hải Phòng) điều khiển lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 98H-024.23 do tài xế S.V.T. điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Sauva chạm, xe đầu kéo 34C-031.27 tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều và tông trúng xe đầu kéo BKS 98H-077.70 do tài xế N.T.H. điều khiển. Lúc xảy ra sự cố, trên xe này còn có anh H.T.T. (SN 1994, cùng trú tỉnh Cao Bằng).

Cú tông liên hoàn khiến một xe bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn làm anh N.T.H. và anh H.T.T. bị thương nhẹ; cả 3 phương tiện đều hư hỏng với tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.