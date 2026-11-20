Đề xuất xóa nợ hàng chục nghìn tỷ đồng cho 2,5 triệu người nộp thuế

TPO - Chính phủ đề xuất xóa hàng chục nghìn tỷ đồng nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho hơn 2,5 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều nay 20/11, Chính phủ trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Tờ trình do Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày nêu rõ, nghị quyết quy định chính sách đặc thù để xử lý xóa nợ của người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 tính đến ngày 21/11/2026. Tính đến ngày 23/10, còn hơn 2,51 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Chính phủ đề xuất xử lý xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 và tiền chậm nộp của khoản được xử lý xóa; xử lý xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ đến ngày 21/11/2026.

Theo Bộ Tài chính, số nợ thuộc phạm vi đề xuất xóa nợ gốc lệ phí môn bài là khoảng 1.250 tỷ đồng và số tiền chậm nộp phát sinh của khoản nợ gốc này là khoảng 438 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn gần 2 triệu người nộp thuế trạng thái 03 và 06 chưa hạch toán nghĩa vụ môn bài của thời gian ngừng hoạt động trên hệ thống.

Nếu tiếp tục hạch toán nghĩa vụ lệ phí môn bài trong thời gian ngừng hoạt động thì dự kiến sẽ phát sinh số tiền lệ phí môn bài khoảng 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là số nợ rất khó thu hồi do tính trên thời gian ngừng hoạt động.

Nếu toàn bộ 2 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 đến nộp hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế thì tổng số nợ gốc lệ phí môn bài và tiền chậm nộp dự kiến xử lý xóa khoảng 16.688 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất xử lý xóa tiền chậm nộp do cơ quan quản lý thuế quản lý thu đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 khi người nộp thuế đã nộp đủ nợ gốc phải nộp và nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30/6/2028.

Số tiền chậm nộp được xóa tính đến ngày nộp đủ nợ gốc, chậm nhất ngày 30/6/2028; bao gồm cả tiền chậm nộp còn nợ của trường hợp không còn nợ gốc đến ngày 21/11/2026.

Việc xử lý tiền chậm nộp của nhóm người nộp thuế trạng thái 03 và trạng thái 06 có tác động giảm số nợ đang theo dõi khoảng 9.990 tỷ đồng.

Theo tờ trình, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/11/2026, chính sách áp dụng đến hết ngày 30/6/2028.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến tán thành chính sách xóa nợ lệ phí môn bài.

Ủy ban thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định xóa tiền chậm nộp nếu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế nợ gốc đến hết ngày 20/11/2027 và giảm 50% nếu nộp đủ từ ngày 21/11/2027 đến hết ngày 30/6/2028.