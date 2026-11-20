TPO - Hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đã được cơ quan thuế ban hành, phần lớn liên quan đến người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06). Bộ Tài chính cho biết ghi nhận kiến nghị làm rõ điều kiện áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với nhóm này, nhất là trường hợp không còn tiền thuế nợ và không thiếu hồ sơ khai thuế.