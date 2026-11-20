TPO - Những đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau, sớm mai thường phủ màn sương mỏng, tạo nên khung cảnh đặc trưng ở Long Cốc vừa được UBND tỉnh Phú Thọ vừa công nhận nơi đây là điểm du lịch cộng đồng.
TPO - Bức bích họa dài khoảng 100m trên đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cho rằng công trình tạo điểm nhấn chào Festival hoa Đà Lạt, nhiều ý kiến lo ngại ảnh hưởng cảnh quan tự nhiên và an toàn giao thông.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và chạy thử các hệ thống bên trong, hướng tới mục tiêu vận hành vào ngày 24/12.
TPO - Quảng Ngãi dự kiến đầu tư tuyến cáp treo vượt biển dài khoảng 4 km, nối đảo Lớn và đảo Bé (đặc khu Lý Sơn), với tổng vốn khoảng 300 tỷ đồng, triển khai sau năm 2030.
Từng cùng nhau đi qua hơn 50 quốc gia, vợ chồng Marissa Goldstein và Adam vẫn chọn Việt Nam làm nơi gắn bó lâu dài. Từ chuyến đi dự định kéo dài 3 tháng, cặp đôi cùng 4 con đã có hơn 10 năm sống và làm việc tại TPHCM.
TPO - Chuẩn bị phục vụ sân bay Long Thành vận hành, TPHCM xây dựng phương án điều tiết trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường kết nối liên vùng, đồng thời xác định lộ trình thay thế để ứng phó khi xảy ra ùn ứ.
TPO - TPHCM có lợi thế về điều trị chuyên sâu và dịch vụ du lịch, song bệnh viện, cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành chưa kết nối thành chuỗi, gây trở ngại cho việc thu hút người bệnh quốc tế. Dữ liệu về du lịch y tế còn hạn chế, khiến khách quốc tế khó tìm hiểu, lựa chọn và đặt dịch vụ từ xa.
TPO - Trong 3 tháng đầu khai thác sân bay Long Thành, căn cứ đăng ký của hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air, dự kiến có tối đa hơn 220 chuyến bay/tuần được triển khai.
TPO - Tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium chở khoảng 2.300 du khách đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc vừa cập cảng Phước An, Đồng Nai.
TPO - Trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường có xu hướng hạ nhiệt mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tăng nhanh, giảm chậm" giá vé máy bay.
Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 khai mạc với nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao, giới thiệu di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc.
TPO - Tuyên Quang đang lấy ý kiến về đề xuất thu 30.000 đồng/người/đêm đối với khách lưu trú trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Dự thảo đặt ra cơ chế thu qua đơn vị dịch vụ công cấp xã, có thể ủy nhiệm cho cơ sở lưu trú; 60% nguồn thu dự kiến nộp ngân sách tỉnh để phục vụ bảo tồn và phát triển di sản.
Suốt gần hai thập kỷ là điểm hẹn văn hóa ẩm thực được mong chờ nhất mỗi dịp cuối năm của người dân Thủ đô, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 chính thức trở lại với sự nâng cấp quy mô toàn diện khi lần đầu tiên đổ bộ Trường đua F1 (Mỹ Đình).
TPO - Một năm sau khi bị bão Kalmaegi quật xác xơ, hàng sao cổ thụ trong khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông, Gia Lai - nơi lưu dấu nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Đàng Trong - đã xanh trở lại.
TPO - Hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đã được cơ quan thuế ban hành, phần lớn liên quan đến người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06). Bộ Tài chính cho biết ghi nhận kiến nghị làm rõ điều kiện áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với nhóm này, nhất là trường hợp không còn tiền thuế nợ và không thiếu hồ sơ khai thuế.
Sau ánh đèn rực rỡ của đêm đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các người đẹp và đại sứ của cuộc thi đã lựa chọn Legend Valley Ninh Bình cho hành trình thư giãn để tái tạo năng lượng.
Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) chính thức công bố Nguyễn Yến Trang, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đảm nhiệm vai trò Đại sứ thương hiệu trong nhiệm kỳ sắp tới. Sự hợp tác mang tính chiến lược hứa hẹn mở ra hành trình lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm quốc tế.