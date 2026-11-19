Tàu du lịch cao cấp chở 2.300 du khách quốc tế đến Đồng Nai

TPO - Tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium chở khoảng 2.300 du khách đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc vừa cập cảng Phước An, Đồng Nai.

Ngày 19/11, tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium chở khoảng 2.300 du khách đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc cập cảng Phước An. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” TP. Đồng Nai năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng quà đến đơn vị điều hành tàu Celebrity Millennium.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao tặng đoàn những món quà ý nghĩa, đặc biệt là những chiếc bình gốm Biên Hòa. Đây là sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, nghề thủ công truyền thống và bản sắc của địa phương.

Món quà không chỉ thể hiện sự hiếu khách, trọng thị của chính quyền thành phố đối với du khách quốc tế mà còn là cách quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của Đồng Nai. Qua đó, góp phần giới thiệu nghề gốm Biên Hòa một trong những di sản thủ công tiêu biểu, gắn bó lâu đời với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này đến bạn bè quốc tế.

Các du khách cập bến cảng biển Phước An, sau khi làm thủ tục sẽ được trải nghiệm, tham quan nhiều địa điểm tại TP. Đồng Nai.

Theo đơn vị tổ chức, tàu Celebrity Millennium khởi hành từ Hồng Kông, thực hiện hải trình qua Việt Nam từ ngày 14-19/11. Trong hành trình này, tàu lần lượt ghé các điểm đến Hạ Long, Chân Mây và cảng Phước An.

Theo đơn vị tổ chức cho biết thêm, tàu Celebrity Millennium đưa khoảng 2.300 du khách quốc tế đến Đồng Nai, trong đó phần lớn đến từ các thị trường khách có mức chi tiêu cao như Mỹ, Anh, Canada và Úc. Sau khi cập cảng, du khách tham gia các chương trình tour tham quan một số điểm đến tại TPHCM và Đồng Nai.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng cảng biển, Đồng Nai có nhiều điều kiện để tham gia sâu hơn vào mạng lưới du lịch tàu biển khu vực phía Nam. Trong đó, cảng Phước An được kỳ vọng trở thành điểm kết nối, đưa du khách quốc tế đến với các điểm tham quan của Đồng Nai và TPHCM.

Việc liên tục đón các chuyến tàu quốc tế cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour liên tuyến, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác tốt hơn tiềm năng văn hóa, sinh thái và dịch vụ của địa phương.

Trong thời gian tới, việc tăng cường quảng bá điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ đón khách và mở rộng liên kết với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành sẽ là những yếu tố quan trọng để Đồng Nai khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tàu biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo thành phố và cảng Phước An chụp ảnh lưu niệm với đơn vị điều hành tàu Celebrity Millennium.

Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đồng Nai - cho biết, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch với hệ thống sông, hồ, núi, rừng phong phú. Nổi bật là Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cùng các điểm đến như núi Bà Rá, núi Chứa Chan và hồ Trị An.

“Chúng tôi mong muốn chào đón du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế đến khám phá thiên nhiên, trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn và tìm hiểu bản sắc văn hóa địa phương”, bà Loan chia sẻ.

Theo bà Loan, Đồng Nai hiện có 121 di tích cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số như S'tiêng, Chơ Ro. Địa phương đang chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị này, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hướng đến thu hút thêm du khách quốc tế.