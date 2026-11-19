Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Bước đệm chiến lược cho khát vọng vươn tầm quốc tế

TPO - Sáng nay (19/11) tại TP.HCM, Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của Ban Tổ chức cùng đại diện 34 tỉnh, thành phố và các ngành. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định sự kiện này vượt xa ý nghĩa của một ngày hội thể thao quốc nội, đóng vai trò như một cuộc tổng duyệt chiến lược nhằm xây dựng nền móng cho Việt Nam đăng cai các đấu trường quốc tế trong tương lai.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Đạo Cương (Trưởng Ban Tổ chức Đại hội); Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Nguyễn Danh Hoàng Việt (Phó Trưởng Ban Tổ chức); Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Nguyễn Hồng Minh (Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật). Đại diện địa phương đăng cai có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các Tiểu ban và Trưởng, Phó đoàn thể thao của 34 tỉnh, thành phố, ngành.

Mở đầu Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ về dấu mốc đặc biệt của thành phố khi tròn 20 năm quay trở lại đăng cai Đại hội kể từ năm 2006. Trải qua 2 thập kỷ, TP.HCM đã chứng kiến sự chuyển mình vượt bậc về quy mô, diện mạo đô thị cũng như năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận văn hóa và thể thao vừa bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân, vừa là động lực phát triển con người và kiến tạo môi trường sống văn minh, hiện đại. Do đó, trọng trách đăng cai Đại hội mang đến niềm tự hào lớn nhưng cũng đi kèm những yêu cầu khắt khe. Thành phố kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành cầu nối giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương, lan tỏa tinh thần thể thao và khắc họa hình ảnh một đô thị năng động.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: Bùi Lượng)

Thời gian qua, TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương liên quan để hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác chuyên môn và hậu cần. Hội nghị Trưởng đoàn lần này là dịp để Ban Tổ chức rà soát lại toàn bộ khâu điều hành, kịp thời giải quyết các vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên và huấn luyện viên. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ dồn toàn lực để Đại hội diễn ra an toàn, chu đáo, hiệu quả và đọng lại nhiều ấn tượng đẹp.

Trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương tinh thần phối hợp của TP.HCM và các địa phương đồng đăng cai trong việc nâng cấp hạ tầng, chuẩn bị hậu cần và hoàn thiện điều kiện thi đấu. Sau 4 năm chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày hội lớn nhất của thể thao nước nhà đã cận kề. Đây là thước đo để đánh giá chất lượng phong trào, trình độ vận động viên, đồng thời kiểm chứng năng lực điều hành các sự kiện quy mô lớn của toàn ngành.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã nhắc lại định hướng chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao cho ngành Thể thao về việc nghiên cứu, chuẩn bị đăng cai các Đại hội Thể thao quốc tế lớn. Ông nhấn mạnh vai trò bản lề của hai kỳ Đại hội: TP.HCM năm 2026 và dự kiến Đà Nẵng năm 2030. Thông qua thực tiễn tổ chức, ngành Thể thao và các địa phương sẽ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật và nâng chuẩn điều hành lên tầm cao mới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng bày tỏ mong đợi vào Lễ khai mạc sẽ tạo nên dấu ấn khó quên. Ông quán triệt tinh thần tổ chức nghiêm túc, an toàn và công minh; yêu cầu các Tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật, trọng tài và phòng, chống doping phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch, phản ánh trung thực năng lực của vận động viên.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Nguyễn Hồng Minh đã trình bày báo cáo đánh giá Đại hội lần thứ X và đề xuất lộ trình đổi mới cho kỳ Đại hội tiếp theo. Với 48 môn và 973 nội dung thi đấu, Đại hội lần thứ X tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống thi đấu quốc gia, giúp đánh giá công tác đào tạo của các đơn vị. Tuy vậy, chương trình thi đấu hiện vẫn còn dàn trải, cách xếp hạng nặng về bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn nên chưa phản ánh sát thực lực cạnh tranh ở cấp độ châu lục và thế giới.

Từ thực tế này, Cục Thể dục thể thao Việt Nam định hướng cải cách mạnh mẽ Đại hội lần thứ XI năm 2030 tại Đà Nẵng, chuyển trọng tâm từ quy mô đại trà sang mũi nhọn thể thao thành tích cao. Cụ thể, chương trình dự kiến sẽ thu gọn còn 40 môn với 476 nội dung (giảm hơn 51% so với kỳ Đại hội thứ X). Trong đó, nhóm môn Olympic đóng vai trò trụ cột với 26 môn, 260 nội dung, chiếm trên 75% tổng số nội dung thi đấu.

Nguồn lực sẽ được dồn cho các môn trọng điểm có khả năng tranh chấp huy chương quốc tế như bắn súng, bắn cung, cử tạ, điền kinh, bơi... Song song với bảng tổng sắp truyền thống, ngành sẽ xây dựng bộ chỉ số chuyên môn riêng cho nhóm môn Olympic và ASIAD để đo lường thực chất chất lượng phát triển. Đề án này dự kiến hoàn thiện và công bố vào đầu năm 2027 để các địa phương sớm có kế hoạch đầu tư dài hạn.

Hội nghị cũng dành thời lượng quan trọng để thảo luận về công tác trọng tài, đăng ký vận động viên, giải quyết khiếu nại và phòng, chống doping. Ban Tổ chức yêu cầu các đoàn tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ từng môn, rà soát kỹ danh sách đăng ký để bảo đảm đúng đối tượng. Đặc biệt ở các môn đối kháng và nội dung có tính cạnh tranh cao, quy trình điều hành của trọng tài và cách thức xử lý khiếu nại phải được thống nhất chặt chẽ nhằm tránh phát sinh tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả.

Điểm nhấn tại Hội nghị là lễ ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống doping giữa đại diện các đoàn và các Tiểu ban liên quan, thể hiện quyết tâm xây dựng một kỳ Đại hội trong sạch, công bằng và đậm tinh thần thượng võ. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức phòng, chống doping cho các đoàn TP.HCM, An Giang và Thái Nguyên; các cá nhân xuất sắc sẽ được Tiểu ban Kiểm tra doping vinh danh ngay tại Lễ khai mạc ngày 21/11.

Sự thống nhất đạt được tại Hội nghị Trưởng đoàn sẽ giúp bộ máy tổ chức vận hành đồng bộ và thông suốt. Với sự chuẩn bị bài bản từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, TP.HCM cùng các địa phương phối hợp, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được kỳ vọng sẽ tỏa sáng những thành tích đỉnh cao, đồng thời tạo cú hích đổi mới đưa Thể thao Việt Nam tiệm cận các sự kiện tầm vóc quốc tế.