HLV U17 Bỉ đặt mục tiêu tiến vào chung kết World Cup nhưng thận trọng trước U17 Việt Nam

TPO - Trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17, đội tuyển trẻ của Bỉ đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tâm thế nghiêm túc. Trong buổi chia sẻ mới nhất với giới truyền thông, huấn luyện viên trưởng Sven Vermant đã có những phát biểu đáng chú ý.

Dù Bỉ được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng nhờ nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu, song nhà cầm quân này tuyệt đối không cho phép đội bóng của mình chủ quan. Ông Vermant nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho mọi tập thể góp mặt tại sân chơi thế giới: "Chúng tôi phải tôn trọng tất cả các đối thủ. Trong bóng đá hiện đại, những đội bóng nhỏ luôn có thể tạo nên bất ngờ”.

Theo góc nhìn của chiến lược gia sinh năm 1973, sự chênh lệch trình độ ở bóng đá trẻ đang ngày càng được thu hẹp, khiến cục diện trên sân dễ dàng bị xoay chuyển bởi những khoảnh khắc thiếu tập trung. Vì vậy, ông yêu cầu các cầu thủ phải duy trì sự điềm tĩnh và bản lĩnh vững vàng xuyên suốt giải đấu: "Kết quả của trận đấu có thể quyết định từ chi tiết nhỏ. Điều quan trọng là U17 Bỉ phải có khởi đầu thuận lợi và không được hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi phải giành chiến thắng trước mọi đối thủ và không được để bản thân bị dao động”.

Sự thận trọng này là hoàn toàn có cơ sở khi ngay ở lượt trận mở màn, U17 Bỉ sẽ chạm trán U17 Việt Nam - một đại diện giàu tinh thần chiến đấu và luôn sẵn sàng gây khó dễ cho các đội bóng lớn bằng lối chơi kỷ luật. Một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội trước khi bước vào thử thách tiếp theo.

Nhưng trên tất cả, mục tiêu của Bỉ vẫn là giành chiến thắng mọi trận đấu để tiến tới trận cuối cùng. HLV Sven Vermant không giấu giếm khát khao chinh phục đỉnh cao của bóng đá trẻ thế giới: "Ở bất kỳ giải đấu nào, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Đó không phải là sự kiêu ngạo và chúng tôi hoàn toàn ý thức được chặng đường còn phải vượt qua. Chúng tôi cần giành chiến thắng ở trận ra quân, vượt qua vòng bảng và tiến sâu ở các vòng đấu loại trực tiếp trước khi góp mặt trong trận chung kết”.

U17 Việt Nam sẽ đối diện với thử thách lớn

Niềm tin của ông Vermant được xây dựng dựa trên một quá trình tích lũy dài hơi và những kết quả tích cực trong quá khứ gần. Kể từ khi chính thức tiếp quản chiếc ghế thuyền trưởng vào tháng 9/2025, ông đã từng bước định hình lối chơi và bản sắc cho lứa cầu thủ trẻ này. Dấu ấn rõ nét nhất chính là hành trình ấn tượng tại giải vô địch U17 châu Âu, nơi U17 Bỉ đã thi đấu bùng nổ để tiến vào tới trận chung kết và chỉ chịu dừng bước ở ngưỡng cửa thiên đường sau khi thua luân lưu trước U17 Italia.

Nhắc lại cột mốc đáng nhớ đó, HLV Sven Vermant xem đây là bệ phóng tinh thần quan trọng cho chiến dịch World Cup sắp tới: "U17 Bỉ cần phải nỗ lực để đạt được mục tiêu lọt vào chung kết, giống như những gì đã làm ở giải U17 châu Âu. Đương nhiên, chúng tôi cũng không phải là đội bóng duy nhất đặt mục tiêu vào chung kết. Toàn đội đã bắt đầu hành trình từ tháng 9/2025 khi tôi trở thành HLV trưởng. Mọi thứ bắt đầu từ giải U17 châu Âu, nơi chúng tôi đã tiến rất gần đến danh hiệu khi góp mặt trong trận chung kết”.

Với sự kết hợp giữa tinh thần tôn trọng đối thủ, bản lĩnh trận mạc đã được tôi luyện qua sân chơi châu lục cùng khát vọng khẳng định vị thế, U17 Bỉ hứa hẹn sẽ là một tập thể đáng gờm, sẵn sàng biến những nuối tiếc trong quá khứ thành động lực chinh phục vinh quang tại U17 World Cup 2026.