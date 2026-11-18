TPO - Từ "truyền nhân" của Lamine Yamal đến những thần đồng triệu đô, hãy cùng điểm mặt 10 gương mặt sáng giá nhất được kỳ vọng sẽ khuấy đảo sân cỏ U17 World Cup 2026.
TPO - Mỗi tuần tập luyện từ hai đến ba buổi tại những sân có điều kiện gần với sân thi đấu Vinpearl Golf Léman, golfer chuyên nghiệp Lê Việt Cường cùng các thành viên đội tuyển golf Phú Thọ hướng đến Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast với sự chuẩn bị cẩn trọng.
TPO - Trận thua 1-2 trước Kyrgyzstan đem đến nhiều bài toán hóc búa cho HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam. Nhưng có lẽ đau đầu nhất vẫn là vị trí tiền vệ trung tâm, khi các lựa chọn của ông Kim dường như chưa "mặc vừa tấm áo" trên tuyển.
TPO - Đội tuyển Thái Lan vừa bước lên ngôi vô địch King's Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Tajikistan trong trận chung kết. Chức vô địch này giúp họ hoàn thành mục tiêu giữ chiếc cúp danh giá ở lại sân nhà sau một năm lỡ hẹn đầy tiếc nuối.
TPO - HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với báo chí sau trận thua ngược 1-2 của đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan ở Casper Cup 2026.
TPO - Thất bại ở một trận giao hữu với lực lượng gồm đa phần cầu thủ trẻ không phải kết quả bất ngờ, nhưng trận thua ngược 1-2 trước Kyrgyzstan cho thấy các học trò của HLV Kim Sang-sik còn non nớt về kinh nghiệm trận mạc.
TPO - Có những bàn thắng được tạo nên từ một pha phối hợp hoàn hảo, cũng có những bàn thắng đến từ khoảnh khắc xuất thần của một cá nhân. Pha lập công của Nguyễn Đình Bắc vào lưới Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026 thuộc về trường hợp thứ hai.
TPO - Nguyễn Đình Bắc ghi siêu phẩm đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước nhưng 2 bàn thắng ở những phút cuối trận đã giúp Kyrgyzstan ngược dòng 2-1, qua đó đoạt chức vô địch Casper Cup 2026.
TPO - U19 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu Panda Cup bằng màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với U19 Tajikistan. Dù thi đấu đầy nỗ lực và cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với bốn bàn thắng được ghi, kết quả hòa chung cuộc vẫn khiến đại diện Đông Nam Á phải ngậm ngùi chia điểm.
TPO - Ngay trước ngày khởi tranh VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết đặc biệt đánh giá cao bước tiến lịch sử của U17 Việt Nam, đồng thời dành nhiều lời khen cho tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực.
TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Costa Rica, 06h00 ngày 18/11, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại trước Uruguay, Argentina trở về sân nhà đón tiếp Costa Rica với mục tiêu tìm lại chiến thắng và chứng minh rằng họ vẫn có thể sống khỏe khi không còn Lionel Messi.
TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Brazil, giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11/2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Brazil quyết tâm trút giận lên chủ nhà Singapore để khép lại năm 2026 bằng một chiến thắng tưng bừng, sau cú sẩy chân cay đắng ở những phút bù giờ trước Nhật Bản.
TPO - Từ ngày 23 đến 28/11, 55 golfer của chín đoàn sẽ tranh tài ở hai nội dung cá nhân và đồng đội tại Vinpearl Golf Léman. Sự kiện đánh dấu lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, với sự trở lại của nhiều nhà vô địch và cuộc cạnh tranh huy chương giữa các địa phương.
TPO - Trận đấu quyết định ngôi vô địch Casper Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan đang đến gần, mang theo áp lực và thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam.
TPO - Nhận định bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Tajikistan, Panda Cup - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tính cả vòng loại U20 châu Á, U19 Việt Nam đã thua liền 6 trận. Giờ là lúc đội phải chấm dứt chuỗi thất vọng này.
TPO - Chỉ ba ngày sau khi U23 Việt Nam đăng quang đầy thuyết phục tại VTV Gia Lai Cup 2026, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng chính thức bước vào trận tranh ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 gặp Kyrgyzstan. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 hôm nay (17/11) và được trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
TPO - Đức đánh bại Hà Lan 5-0 ở lượt cuối bảng 2 League A UEFA Nations League 2026/27, qua đó vượt lên dẫn đầu từ vị trí thứ ba để giành vé vào tứ kết. Trong thắng lợi “5 sao” này của Đức, Florian Wirtz lập cú đúp, còn Brajan Gruda có hai đường kiến tạo và một pha lập công.