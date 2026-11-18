TPO - Từ ngày 23 đến 28/11, 55 golfer của chín đoàn sẽ tranh tài ở hai nội dung cá nhân và đồng đội tại Vinpearl Golf Léman. Sự kiện đánh dấu lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, với sự trở lại của nhiều nhà vô địch và cuộc cạnh tranh huy chương giữa các địa phương.