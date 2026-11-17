Nhận định Argentina vs Costa Rica, 06h00 ngày 18/11: Albiceleste tìm lại nụ cười

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Costa Rica, 06h00 ngày 18/11, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại trước Uruguay, Argentina trở về sân nhà đón tiếp Costa Rica với mục tiêu tìm lại chiến thắng và chứng minh rằng họ vẫn có thể sống khỏe khi không còn Lionel Messi.

Nhận định trước trận Argentina vs Costa Rica

Argentina bước vào giai đoạn không còn Lionel Messi với một cú vấp đáng tiếc. Ở trận đầu tiên của đợt tập trung tháng 11, nhà đương kim á quân World Cup thua Uruguay 1-2. Đó là thất bại đầu tiên của Argentina trên sân nhà sau 3 năm.

Trước thất bại này, thầy trò HLV Lionel Scaloni chỉ thua 1 trong 18 trận gần nhất. Lần cuối cùng Argentina để thua hai trận liên tiếp là vào tháng 10/2016, nên trận đấu rạng sáng 18/11 mang ý nghĩa không nhỏ: Albiceleste muốn kết thúc năm quốc tế bằng một chiến thắng, và muốn cho thấy đây không phải đội bóng chỉ biết dựa vào ánh hào quang của Lionel Messi.

HLV Lionel Scaloni đã hứa sẽ thay đổi đội hình. Trận gặp Uruguay, ông xếp Alvarez ở giữa Nico Paz và Thiago Almada, phía sau là Mac Allister và Enzo Fernandez. Những sự kết hợp đó vẫn chưa thật ăn ý, và trận gặp Costa Rica là cơ hội để ông thử nghiệm thêm những phương án mới, đặc biệt là ở hàng công, nơi nhiều cầu thủ trẻ đang cạnh tranh nhau một suất đá chính.

Ở phía bên kia, Costa Rica cũng vừa thua ở trận đầu tiên của đợt tập trung. Họ gục ngã 0-2 trước Ecuador. Trước đó, HLV Bryan Ruiz thắng cả Nicaragua lẫn Haiti khi còn tạm quyền, và những chiến thắng ấy giúp ông được bổ nhiệm chính thức. Nhưng thất bại ở Quito đã nhắc rằng đoàn quân của ông vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhất là ở khâu phòng ngự.

Với Argentina, Costa Rica là đối thủ cần phải thắng đậm để lấy lại niềm tin. Với Los Ticos, đây là cơ hội hiếm hoi để thử sức với nhà á quân thế giới và biết đâu có thể tạo ra một kết quả gây sốc ngay trên sân khách.

Phong độ, lịch sử đối đầu Argentina vs Costa Rica

Dù vừa thua Uruguay, Argentina vẫn có quyền tự tin vào sức mạnh tấn công của mình. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội trước thủ môn đối phương trong trận đó, và nếu không có tình huống phản lưới đầu hiệp hai thì kết quả có thể đã khác. Alvarez cũng đã ghi bàn, cho thấy anh sẵn sàng gánh vác trọng trách mà Messi để lại.

Argentina (phải) vừa có một trận đấu thất vọng khi thua 1-2 trước Uruguay.

Nico Paz là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ 21 tuổi của Como ghi 5 bàn và kiến tạo 5 bàn trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Anh không ghi bàn trong hai lần ra sân gần đây cho CLB và đội tuyển, nhưng vẫn cho thấy khả năng tạo đột biến với 3 cú sút và một lần bỏ lỡ cơ hội rõ rệt. Những số liệu ấy cho thấy Paz là mắt xích sáng tạo mà Argentina cần khi thiếu vắng Messi.

Trong khi đó, Costa Rica đang trải qua giai đoạn rất tệ. Họ chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất, và chỉ có 3 chiến thắng trong 17 trận quốc tế gần đây. Đáng lo hơn, Los Ticos chỉ thắng đúng 1 trong 11 trận làm khách gần nhất. Hàng thủ cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng, khi để thủng lưới 4 bàn trong trận thua Curacao 3-4 hồi tháng 9.

Ở trận gặp Ecuador, Costa Rica không phải không có cơ hội. Manfred Ugalde sút trúng đích buộc thủ môn Galindez phải cứu thua từ rất sớm, còn Andrey Soto có pha dứt điểm bị cản phá ngay trên vạch vôi. Nhưng trận đấu trở nên khó khăn khi Alexis Gamboa chấn thương ngay sau khi vào sân, còn người thay thế anh là Diego Mesen, trong trận ra mắt, bị đuổi khỏi sân. Ecuador mở tỷ số ở hiệp một nhờ Jordy Caicedo, rồi hoàn tất chiến thắng bằng quả penalty ở cuối trận.

Về lịch sử đối đầu, Argentina thắng 5 trong 7 lần gặp Costa Rica và chưa bao giờ thua đối thủ này. Lần gần nhất, vào tháng 3/2024, Argentina thắng 3-1 dù bị dẫn trước ở hiệp một. Người ghi bàn cho Costa Rica khi đó chính là Ugalde, tiền đạo cũng là hy vọng lớn nhất của họ lúc này.

Thông tin lực lượng Argentina vs Costa Rica

Argentina vắng hai trụ cột vì chấn thương. Tiền đạo Lautaro Martinez không thể ra sân, tương tự là trung vệ Cristian Romero, đồng thời Nico Gonzalez cũng nằm ngoài danh sách. Tuy nhiên, hàng công của họ vẫn còn nhiều lựa chọn. Julian Alvarez gần như chắc chắn đá chính, còn Gianluca Prestianni và Matias Soule là những cái tên được kỳ vọng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Một khả năng là HLV Scaloni sẽ kéo Nico Paz xuống đá tiền vệ, để Prestianni và Soule đảm nhận hai vị trí tiền đạo cánh. Khi đó, Argentina sẽ có nhiều cầu thủ có thể nhận bóng giữa các tuyến của đối phương, trong khi Julian Alvarez khai thác khoảng trống phía sau.

Trên sân nhà, Argentina nhiều khả năng sẽ lại đánh bại Costa Rica.

Costa Rica thì còn nhiều rắc rối hơn. Thủ thành Keylor Navas vắng mặt vì chấn thương, nên Patrick Sequeira sẽ thế chỗ. Trung vệ Alexis Gamboa đã phải về nước để kiểm tra y tế, còn người có thể thay thế anh là Diego Mesen bị treo giò vì thẻ đỏ.

Ngay cả trung vệ Kendall Waston được triệu tập bổ sung cũng không thể lên đường tới Argentina vì chấn thương. Hàng phòng ngự của đội bóng CONCACAF này vốn đã mong manh nay càng thêm mỏng.

Với một hàng thủ như thế, Costa Rica khó có thể chống đỡ nổi những đợt tấn công liên tục của Argentina. Hy vọng duy nhất của họ là Manfred Ugalde: tiền đạo này đủ khả năng tận dụng cơ hội trên các pha phản công, miễn là các cầu thủ chạy cánh không bị dồn quá sâu trong khu vực cấm địa nhà. Dù vậy, khả năng Ugalde tạo ra khác biệt vẫn là dấu hỏi, bởi tiền đạo 24 tuổi mới trở lại đội hình Costa Rica sau 4 trận liên tiếp vắng mặt vì án treo giò.