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Tuyển Việt Nam làm gì để vô địch giao hữu Casper Cup?

Hương Ly

TPO - Tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng Kyrgyzstan ở lượt trận cuối để vô địch Casper Cup, khi đối thủ đang vượt lên nhờ hiệu số.

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Ở hai lượt trận đầu, Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, còn Kyrgyzstan hạ chính đối thủ này 3-0. Hai thất bại liên tiếp khiến Đài Bắc Trung Hoa sớm bị loại với 0 điểm, biến lượt trận cuối thành trận "chung kết" trực tiếp giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, cả Việt Nam và Kyrgyzstan đều có 3 điểm. Tuy nhiên, Kyrgyzstan chiếm ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2). Sự chênh lệch một bàn thắng giúp Kyrgyzstan tạm thời chiếm ưu thế. Nếu trận đấu tối 17/11 kết thúc với tỷ số hòa, hai đội cùng có 4 điểm nhưng Kyrgyzstan vô địch nhờ chỉ số phụ. Còn khi thất bại, tuyển Việt Nam đành chấp nhận vị trí á quân.

Do đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một con đường duy nhất là đánh bại Kyrgyzstan. Nhiệm vụ này càng trở nên thách thức khi tuyển Việt Nam vừa chia tay sớm 4 cầu thủ của CLB Công an TPHCM gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức. Nhóm cầu thủ này trở về CLB để thi đấu tại Cúp các CLB Đông Nam Á, buộc ban huấn luyện phải tính toán lại nhân sự ngay trước giờ bóng lăn.

Từ đầu giải giao hữu, tuyển Việt Nam thu về nhiều tín hiệu tích cực. Trong trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang-sik mạnh dạn trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt mới và lứa cầu thủ U23. Thế hệ kế cận này đã phần nào chứng minh năng lực.

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Cục diện BXH trước trận cuối của tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng, trong khi tân binh Olaha Mạnh Đức cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Nhiều gương mặt mới của đội tuyển đã bắt nhịp rất nhanh và chơi đầy tự tin trước đối thủ.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều so với Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng Trung Á đang xếp hạng 104 FIFA (chỉ kém Việt Nam 5 bậc), sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi giàu sức mạnh.

Không những vậy, HLV Urmat Abdukaimov còn nắm rõ điểm mạnh yếu của bóng đá Việt Nam thông qua trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov - cầu thủ đang chơi bóng tại V.League. Lợi thế của Kyrgyzstan là đang quy tụ đội hình dày dặn kinh nghiệm và có sự ăn ý, trong khi HLV Kim Sang-sik vẫn tính toán nhiều thứ để cân bằng tập thể mới mẻ của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam bắt buộc chiến thắng, do đó nhập cuộc trong tâm thế chủ động và tấn công dồn dập. "Các chiến binh sao vàng" sẽ trông cậy nhiều vào phong độ của Nguyễn Đình Bắc để giải quyết bài toán ghi bàn vào lưới Kyrgyzstan. Bên cạnh Đình Bắc, đây là cơ hội để dàn tiền đạo Văn Khang, Văn Tùng chứng tỏ năng lực.

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