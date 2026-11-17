UEFA Nations League: Đức vùi dập Hà Lan, cướp ngôi đầu bảng

TPO - Đức đánh bại Hà Lan 5-0 ở lượt cuối bảng 2 League A UEFA Nations League 2026/27, qua đó vượt lên dẫn đầu từ vị trí thứ ba để giành vé vào tứ kết. Trong thắng lợi “5 sao” này của Đức, Florian Wirtz lập cú đúp, còn Brajan Gruda có hai đường kiến tạo và một pha lập công.

Trước trận đụng độ tại Berlin rạng sáng nay, đội bóng của HLV Jurgen Klopp chỉ xếp thứ ba, kém Hà Lan 3 điểm. Vì thế, đội chủ nhà cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi Hà Lan bước vào trận với lợi thế lớn sau khi vừa đánh bại Hy Lạp 7-0.

Cuộc đối đầu thứ 50 giữa hai đội mở màn bằng những pha bỏ lỡ liên tiếp. Crysencio Summerville trượt chân ở thời điểm quyết định, còn Kai Havertz đánh đầu quá gần thủ môn. Ở đầu kia, Donyell Malen bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi không thể dứt điểm vào khung thành bỏ trống, sau đường căng ngang quá mạnh của Cody Gakpo.

Đức (áo đen) đã có một trận đấu trên chân toàn diện trước Hà Lan.

Nhưng cuối cùng, Đức là đội vượt lên dẫn trước nhờ công của tiền vệ cánh trái Derry Scherhant. Phút 41, nhận bóng từ Joshua Kimmich, Scherhant băng vào vòng cấm, chuyển bóng sang chân phải rồi tung cú sút xoáy đưa bóng găm vào góc cao xa. Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển của cầu thủ sinh ra ở Berlin đưa Đức dẫn 1-0 ngay trước giờ nghỉ.

Bàn mở tỷ số đã tạo ra động lực lớn để đội chủ nhà có một hiệp 2 bùng nổ. Phút 60, Florian Wirtz đoạt bóng từ chân Denzel Dumfries ngay bên ngoài vòng cấm trước khi tung cú sút xa đầy uy lực. Bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Năm phút sau, cách biệt được nới rộng. Từ quả đá phạt của Brajan Gruda, Nico Schlotterbeck chọn vị trí tốt, cúi người đánh đầu đưa bóng vào lưới Hà Lan. Bàn thắng gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng ngược dòng của đội khách.

Gruda tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 71. Cầu thủ đang khoác áo Leipzig theo dạng cho mượn từ Brighton bứt tốc bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang để Wirtz băng vào dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp. Đến phút 77, Gruda tự mình điền tên lên bảng tỷ số. Sau cú sút của Scherhant đưa bóng dội cột dọc, tiền vệ trẻ có mặt đúng lúc để đá bồi, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội chủ nhà.

Đây là thắng lợi có cách biệt lớn nhất của Đức trước đối thủ láng giềng kể từ trận thắng 7-0 năm 1959. Với Hà Lan, kết quả này cũng chấm dứt chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Xavi Hernandez kể từ sau khi cựu danh thủ này tiếp quản ghế nóng vào tháng 8 năm nay.

Các cầu thủ Đức ăn mừng trong một trận đấu mà họ xé lưới Hà Lan tới 5 lần.

Quan trọng hơn, chiến thắng của Đức làm đảo lộn hoàn toàn bảng 2 League A. Cả Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng kết thúc với 11 điểm. Hy Lạp thắng Serbia 1-0 nhờ bàn của Giorgos Masouras nhưng vẫn phải xếp thứ ba. Do ba đội cùng có 11 điểm, thứ hạng được phân định bằng thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội, thay vì hiệu số bàn thắng bại ở toàn bộ vòng bảng.

Đức nhờ đó vươn lên đứng nhất bảng và giành vé vào tứ kết. Hà Lan xếp thứ nhì nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Hy Lạp và cũng lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất League A. Trong khi đó, Hy Lạp trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Nations League có 11 điểm mà không nằm trong top 2 bảng đấu và phải dừng bước.

Lễ bốc thăm tứ kết Nations League sẽ diễn ra ngày 20/11, các cặp đấu thi đấu hai lượt vào tháng 3 năm sau.