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Hình ảnh mới nhất U17 Việt Nam tại World Cup

Hương Ly

TPO - Chiều 16/11, thầy trò HLV Cristiano Roland có buổi tập đầu tiên tại sân Al-Gharafa 5 tại Qatar để thích nghi thời tiết ở địa điểm tổ chức U17 World Cup 2026.

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Chiều 16/11, tuyển U17 Việt Nam bước vào buổi tập chính thức đầu tiên tại cụm sân do FIFA bố trí cho Vòng chung kết U17 World Cup 2026. Địa điểm rèn quân của thầy trò HLV Cristiano Roland là sân Al-Gharafa 5 tại Qatar, cách nơi đội đóng quân hơn 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây cũng là khu liên hợp thể thao quen thuộc từng đón tiếp đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong các giải đấu của châu Á trước đây.

Toàn đội bước vào buổi tập với không khí hào hứng và sự tập trung cao độ khi ngày khai mạc giải đấu đã cận kề. Huấn luyện viên Cristiano Roland cùng các cộng sự liên tục thúc đẩy học trò hoàn thiện các bài tập chiến thuật và duy trì nền tảng thể lực sung mãn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này nhằm giúp các cầu thủ trẻ làm quen nhanh với điều kiện sân bãi tiêu chuẩn quốc tế trước giờ bóng lăn.

Trước khi đặt chân đến Qatar, lứa cầu thủ U17 Việt Nam đã trải qua hành trình thi đấu vô cùng ấn tượng trong năm 2026. Toàn đội xuất sắc lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á với thành tích bất bại và tiến thẳng vào tứ kết U17 châu Á để đoạt tấm vé lịch sử dự World Cup. Trong giai đoạn chạy đà ngay trước giải, U17 Việt Nam cũng đạt kết quả khả quan khi đánh bại U17 Fiji 2-0 và cầm hòa U17 Panama với tỷ số 1-1.

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Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.

Về tình hình nhân sự hiện tại, ban huấn luyện vẫn đang duy trì lực lượng gồm 21 cầu thủ sang Qatar tập huấn. Nổi bật trong đội hình là đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cùng tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, gương mặt vừa được FIFA bình chọn là cầu thủ đáng xem nhất trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn chưa chốt danh sách thi đấu chính thức và có thể điều chỉnh nhân sự trước khi hết hạn đăng ký theo quy định của FIFA.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ mạnh là U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Với thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở nếu toàn đội thi đấu đúng sức. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ chơi trận mở màn gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11, sau đó lần lượt chạm trán U17 New Zealand ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với U17 Mali vào ngày 26/11.

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