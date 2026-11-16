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Romelu Lukaku chia tay đội tuyển Bỉ: Tạm biệt cỗ máy săn bàn vĩ đại

Nguyễn Khánh

TPO - Tiền đạo Romelu Lukaku quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế ở tuổi 33, để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử bóng đá Bỉ với tư cách chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại.

Khép lại 16 năm cống hiến

Romelu Lukaku vừa thông báo giã từ đội tuyển quốc gia Bỉ sau 16 năm cống hiến. Chân sút đang khoác áo Fenerbahce khép lại hành trình với 94 bàn thắng sau 135 lần ra sân, thành tích đưa anh vào nhóm những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Quyết định được Lukaku công bố trên trang Instagram cá nhân ngày 16/11, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Bỉ đánh bại Italy 4-1 tại UEFA Nations League. Trong trận đấu này, tiền đạo 33 tuổi không được tung vào sân, dù vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

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Lukaku đã quyết định dừng lại sau 16 năm cống hiến cho đội tuyển Bỉ.

Thông báo của Lukaku gây ra khá nhiều bất ngờ bởi anh vẫn là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1993 đã lựa chọn dừng lại sau khi trải qua nhiều thăng trầm cùng màu áo đội tuyển.

"Trong 16 năm qua, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc", Lukaku viết. Anh đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ Bỉ vì sự đồng hành, ủng hộ trong suốt chặng đường vừa qua.

Tiền đạo này cũng nhấn mạnh niềm tự hào khi được đại diện cho đất nước tham dự 4 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO. “Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc ấy. Tôi cảm thấy thanh thản với quyết định dừng lại ở đây”, Lukaku chia sẻ.

Dấu ấn của chân sút số một lịch sử bóng đá Bỉ

Lukaku ra mắt đội tuyển Bỉ vào tháng 3/2010, khi mới 16 tuổi. Từ một tiền đạo trẻ được kỳ vọng, anh dần trở thành nhân tố quan trọng trong thế hệ cầu thủ đưa bóng đá Bỉ vươn lên nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới, bên cạnh Kevin De Bruyne, Eden Hazard và Thibaut Courtois.

Sau 135 trận đấu quốc tế, Lukaku ghi được 94 bàn thắng, bỏ xa những chân sút xếp sau trong danh sách ghi bàn của đội tuyển Bỉ. Anh cũng là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều thứ ba trong lịch sử nước này, chỉ sau Jan Vertonghen (157 trận) và Axel Witsel (140 trận).

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Những con số phản ánh một phần sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của Lukaku.

Ở bình diện quốc tế, thành tích 94 bàn giúp Lukaku đứng thứ năm trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Bốn cầu thủ xếp trên anh lần lượt là Cristiano Ronaldo (146 bàn), Lionel Messi (126 bàn), Ali Daei (108 bàn) và Sunil Chhetri (95 bàn). Như vậy, Lukaku chỉ còn kém Chhetri một bàn để vươn lên vị trí thứ tư.

Dấu ấn đáng nhớ nhất của tiền đạo này tại World Cup là kỳ giải năm 2018 ở Nga. Lukaku ghi 4 bàn, góp công giúp Bỉ giành vị trí thứ ba, thành tích tốt nhất của đội tuyển tại một kỳ World Cup. Tại 4 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, anh có tổng cộng 8 bàn thắng.

Ở sân chơi EURO, Lukaku cũng ghi dấu ấn với 6 bàn qua 3 lần góp mặt. Đặc biệt, tại vòng loại EURO 2024, tiền đạo người Bỉ ghi tới 14 bàn chỉ sau 8 trận, lập kỷ lục về số pha lập công trong một chiến dịch vòng loại của giải đấu này.

“Quỷ đỏ” bước vào giai đoạn chuyển giao

Sự ra đi của Lukaku đánh dấu thêm một bước chuyển tiếp đối với đội tuyển Bỉ sau giai đoạn thành công của thế hệ vàng. Đội bóng từng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trong thời gian dài, giành hạng ba World Cup 2018 nhưng chưa thể chinh phục một danh hiệu lớn ở cấp độ đội tuyển.

Việc thiếu vắng chân sút số một lịch sử chắc chắn đặt ra bài toán nhân sự cho HLV Mark van Bommel. Lukaku không chỉ đóng góp số lượng bàn thắng vượt trội mà còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu lớn, từng là điểm đến quen thuộc trong các phương án tấn công của đội tuyển.

Dù vậy, tiền đạo 33 tuổi chưa khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Sau khi chuyển đến Fenerbahce từ Napoli trong mùa hè vừa qua, Lukaku sẽ tập trung cho bóng đá cấp CLB. Quyết định chia tay đội tuyển Bỉ vì thế chỉ khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp của anh, nhưng đồng thời cũng mở ra một giai đoạn mới cho hàng công của "Quỷ đỏ".

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Lukaku ngồi dự bị nhưng Bỉ vẫn thắng đậm Italia tới 4-1 trong trận đấu rạng sáng nay.

Giờ là lúc những tiền đạo trẻ của Bỉ bước lên nắm lấy cơ hội. Thử thách đầu tiên sẽ đến vào tháng 3/2027, khi đội tuyển nước này trở lại ở đợt FIFA Days từ ngày 22 đến 30/3. Đáng chú ý, Bỉ đã giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League và sẽ thi đấu hai lượt trận trong khoảng thời gian này. Nếu vượt qua vòng tứ kết, thầy trò HLV Mark van Bommel còn hướng tới vòng chung kết Nations League diễn ra từ ngày 9 đến 13/6/2027.

Đó cũng sẽ là những thời điểm đầu tiên để người hâm mộ đánh giá hàng công Bỉ vận hành ra sao khi không còn chân sút ghi 94 bàn thắng cho đội tuyển. Liệu có ai đủ sức tiếp nối những gì Lukaku đã làm được?

BeIN Sports

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#Romelu Lukaku #tuyển Bỉ #giã từ đội tuyển #94 bàn thắng #UEFA Nations League #World Cup 2018 #Quỷ đỏ

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