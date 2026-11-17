55 golfer, 9 đoàn thể thao tranh tài ở môn golf Đại hội Thể thao toàn quốc

TPO - Từ ngày 23 đến 28/11, 55 golfer của chín đoàn sẽ tranh tài ở hai nội dung cá nhân và đồng đội tại Vinpearl Golf Léman. Sự kiện đánh dấu lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, với sự trở lại của nhiều nhà vô địch và cuộc cạnh tranh huy chương giữa các địa phương.

Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An là đương kim vô địch giải Vô địch Golf Quốc gia.

Danh sách đăng ký môn golf Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ghi nhận 55 golfer (không tính dự bị), gồm 35 nam và 20 nữ, đến từ chín đoàn: Hà Nội, Bộ Công an, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An và Cần Thơ.

Tại Vinpearl Golf Léman từ ngày 23 đến 28/11, các vận động viên sẽ tranh tài ở hai nội dung cá nhân và đồng đội. Đây là lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình Đại hội.

5 nhà vô địch cùng trở lại

Ở nội dung cá nhân, Hà Nội có hai gương mặt đáng chú ý: Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An, đương kim vô địch quốc gia nam và nữ. Tuấn Anh đăng quang năm 2025. Chúc An bước vào giải sau ba lần liên tiếp vô địch bảng nữ, từ năm 2023 đến 2025.

Cuộc đua còn có sự góp mặt của những gương mặt từng đứng trên bục cao nhất. Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an Nhân dân) vô địch năm 2022. Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) vô địch năm 2023. Nguyễn Đức Sơn đại diện Thanh Hóa sau chức vô địch quốc gia năm 2024.

Nguyễn Đức Sơn và Lê Chúc An đăng quang mùa giải 2024.

Danh sách các đoàn còn có những cái tên nổi bật như Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Trọng Hoàng của Hà Nội; Hồ Anh Huy của TP.HCM; Nguyễn Thị Vân Anh của Hải Phòng; Nguyễn Hữu Quyết của Nghệ An...

Sự hiện diện của golfer ở nhiều độ tuổi, trình độ và hành trình thi đấu khác nhau tạo nên một lực lượng đa dạng, đồng thời mở rộng cuộc cạnh tranh ra ngoài nhóm ứng viên quen thuộc.

Các golfer nam và nữ sẽ thi đấu đấu gậy qua 3 vòng, tổng cộng 54 hố, không áp dụng điểm chấp. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất giành chức vô địch cá nhân. Vì vậy, mỗi vòng đấu sẽ là cơ hội để các nhà cựu vô địch tiếp tục bổ sung thêm danh hiệu danh giá, đồng thời mở ra thời cơ cho những gương mặt khác tạo dấu ấn trên sân chơi quốc gia.

Từ bảng điểm cá nhân đến cuộc đấu loại trực tiếp

Sau 54 hố cá nhân, kết quả của ba golfer nam và hai golfer nữ có thành tích tốt nhất mỗi đoàn được dùng để xếp hạt giống cho nội dung đồng đội. Tám đội dẫn đầu ở mỗi bảng nam và nữ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tại vòng đồng đội, các cặp đấu được phân định bằng match play: mỗi cuộc đối đầu nam gồm ba trận đơn, còn mỗi cuộc đối đầu nữ gồm hai trận đơn. Thể thức này đặt thêm yêu cầu về chiều sâu lực lượng và lựa chọn nhân sự, bởi phong độ của từng golfer sau ba vòng có thể ảnh hưởng đến vị trí xuất phát của cả đội.

Với nhiều gương mặt nổi bật như Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My và Nguyễn Viết Gia Hân, đoàn Hà Nội được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý ở cả nội dung đồng đội nam và nữ. Dù vậy, cuộc đua huy chương hứa hẹn quyết liệt khi nhiều đoàn cũng sở hữu lực lượng có khả năng cạnh tranh.

Nguyễn Nhất Long và Lê Chúc An vô địch mùa giải 2023.

Bộ Công an có nhóm golfer nam giàu kinh nghiệm gồm Nông Quốc Khánh, Nguyễn Đặng Minh, Đào Văn Hoàn và Đỗ Hồng Giang. Ở bảng nữ, Ngô Vĩnh Hòa, Lê Thị Thanh Thúy và Đoàn Xuân Khuê Minh là những gương mặt đáng chú ý.

Thanh Hóa có Nguyễn Đức Sơn cùng hai golfer trẻ Vương Nam A và Arena Trần; Phú Thọ có Lê Việt Cường. TP.HCM góp mặt với Hồ Anh Huy, Yang Jung Soo, Trần Thế Bảo ở bảng nam, cùng Lê Nguyễn Minh Anh, Park Ha Na và Lý Anh Nhã Trúc ở bảng nữ. Nghệ An có Nguyễn Hữu Quyết, Nguyễn Việt Hồ, trong khi Hải Phòng sở hữu Phạm Thị Yến Vi và Nguyễn Thị Vân Anh.

Sự hiện diện của những golfer giàu kinh nghiệm lẫn các gương mặt trẻ hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các đoàn.