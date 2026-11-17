Florian Wirtz và diện mạo mới của đội tuyển Đức

TPO - Từ chiến thắng 5-0 trước Hà Lan đến những thay đổi dưới thời Jurgen Klopp, Florian Wirtz đang trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình định hình diện mạo mới của tuyển Đức. Ở tuổi 23, tiền vệ này là hình ảnh tiêu biểu cho cách chơi giàu tốc độ và chủ động hơn của Mannschaft.

Điểm sáng trong chiến thắng “5 sao”

Khi Florian Wirtz đoạt bóng từ chân Denzel Dumfries ngay trước vòng cấm Hà Lan rồi tung cú sút xa đưa bóng dội cột đi vào lưới ở phút 60, đó không đơn thuần là một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Tình huống ấy gói gọn những phẩm chất mà Jurgen Klopp muốn nhìn thấy ở đội tuyển Đức: gây sức ép, giành lại quyền kiểm soát và lập tức chuyển hóa thành cơ hội ghi bàn.

Wirtz không chờ đồng đội đưa bóng đến chân trong tư thế thuận lợi. Anh chủ động áp sát Dumfries, đọc tình huống để cắt đường triển khai của đối thủ, rồi tự tạo khoảng trống với một động tác giả điệu nghệ trước khi dứt điểm bằng chân trái.

Florian Wirtz (số 17) tung cú dứt điểm chân trái làm tung lưới Hà Lan, đưa Đức vượt lên dẫn 2-0.

11 phút sau, tiền vệ 23 tuổi lại xuất hiện trong vòng cấm để kết thúc đường chuyền của Brajan Gruda, nâng tỷ số lên 4-0. Hai bàn thắng đến từ hai cách xử lý khác nhau, nhưng cùng cho thấy tầm hoạt động rộng và khả năng tạo khác biệt của cầu thủ đang khoác áo Liverpool.

Trước Hà Lan, Wirtz làm mọi thứ mà một HLV có thể kỳ vọng. Anh tham gia vào quá trình xây dựng đợt tấn công ngay đầu hiệp hai, góp phần tạo cơ hội để Derry Scherhant dứt điểm vọt xà trong gang tấc ở phút 46. Khi Đức tăng tốc sau giờ nghỉ, Wirtz thường xuyên xuất hiện giữa các tuyến, kết nối tuyến giữa với hàng công và tạo ra những pha phối hợp nhanh ở trung lộ.

Trong một trận đấu mà Brajan Gruda có hai đường kiến tạo và một bàn thắng, Scherhant mở tỷ số còn Nico Schlotterbeck lập công từ tình huống cố định, Wirtz vẫn là nhân tố mang đến cảm giác Đức có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào.

Theo dữ liệu Opta Analyst, trước trận gặp Hà Lan, Wirtz đã có 49 lần khoác áo đội tuyển Đức, ghi 13 bàn và thực hiện 14 pha kiến tạo. Anh góp mặt trong 12/13 trận của tuyển Đức trong năm 2026, đá chính 11 lần và chơi 953 phút.

Riêng trong năm nay, tiền vệ này có 5 bàn thắng và 5 kiến tạo cho đội tuyển. Cú đúp tại Berlin tiếp tục nâng thành tích ghi bàn của anh, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn trong một tập thể đang tìm kiếm bản sắc mới: 4 trận đá chính dưới thời tân HLV trưởng Klopp, anh đã ghi được 4 bàn và đem về 3 chiến thắng.

Ý tưởng của Klopp, đôi chân của Wirtz

Klopp được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Đức vào tháng 7/2026, ký hợp đồng bốn năm và tiếp quản đội bóng sau khi Julian Nagelsmann từ chức vì thất bại tại World Cup 2026. Nhiệm vụ của ông không chỉ là đưa Mannschaft trở lại nhóm ứng viên vô địch, mà còn khôi phục niềm tin sau một giải đấu gây thất vọng. Ngay khi nhậm chức, Klopp nói muốn xây dựng một đội bóng chiến đấu vì nhau, chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc và khiến người hâm mộ có thể tự hào.

Dấu ấn quen thuộc của Klopp nằm ở cường độ vận động, pressing và khả năng phản ứng ngay sau khi mất bóng. Ông từng xây dựng thành công những đội bóng dựa trên khả năng áp sát quyết liệt, đoạt bóng ở khu vực cao và chuyển trạng thái nhanh, những phẩm chất đã làm nên thương hiệu Gegenpressing của ông.

Đồng đội chia vui với Florian Wirtz (số 17) sau khi anh ghi bàn vào lưới Hà Lan.

Đội tuyển Đức không thể sao chép nguyên xi cách chơi ở Liverpool hay Dortmund, bởi thời gian tập trung của đội tuyển ngắn hơn nhiều so với cấp CLB. Nhưng trận thắng Hà Lan cho thấy những ý tưởng đầu tiên đang dần được chuyển hóa thành hành động trên sân.

Điều đáng chú ý là Wirtz phù hợp với nhiều yêu cầu trong cách chơi ấy. Anh có kỹ thuật để giữ bóng trong không gian hẹp, khả năng quan sát để tìm ra đường chuyền xuyên tuyến và sự linh hoạt để di chuyển từ hành lang trái vào khu vực trung tâm.

Khi Đức tổ chức tấn công, Wirtz có thể lùi xuống nhận bóng hoặc dạt sang trái để kéo giãn hàng thủ. Khi đội nhà đoạt lại bóng, anh đủ nhanh và quyết đoán để tham gia ngay vào đợt phản công. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước Hà Lan là minh họa rõ ràng: Wirtz vừa tham gia pressing, vừa trực tiếp kết thúc pha bóng.

Tất nhiên, không nên xem chiến thắng 5-0 là bằng chứng cho thấy mọi vấn đề của Đức đã được giải quyết. Đây mới là trận thứ 6 của Klopp trên cương vị HLV trưởng, còn Mannschaft vẫn cần thời gian để duy trì cường độ và sự ổn định trước những đối thủ có khả năng thoát pressing tốt.

Trước giờ nghỉ ở Berlin, Hà Lan từng có những khoảng trống để phản công và Donyell Malen đã bỏ lỡ cơ hội đáng kể. Điều đó cho thấy Klopp cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện cách tổ chức phòng ngự khi đội hình dâng cao.

Nhưng Wirtz có thể là chiếc cầu nối quan trọng trong quá trình đó. Anh không chỉ tạo ra khác biệt ở một phần ba cuối sân mà còn tham gia vào những công việc bắt đầu từ giữa sân. Với một tiền vệ có thể vừa kiến tạo, vừa ghi bàn, vừa hỗ trợ pressing, Klopp có thêm phương án để kết nối ý tưởng chiến thuật với chất lượng cá nhân.

Gương mặt đại diện cho thế hệ mới

Ở tuổi 23, Florian Wirtz đang bước vào giai đoạn mà tài năng cần được chuyển hóa thành tầm ảnh hưởng ổn định. Anh đã trải nghiệm Bundesliga, Premier League và những giải đấu lớn cùng đội tuyển Đức. Nhưng vai trò thủ lĩnh không chỉ được xác lập bằng tuổi tác, số bàn thắng hay những khoảnh khắc nổi bật. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì phong độ, dẫn dắt nhịp chơi và giúp các đồng đội xung quanh phát huy năng lực.

Sự kết hợp giữa Wirtz và những cầu thủ tấn công trẻ như Gruda, Scherhant mở ra triển vọng đáng chú ý. Trước Hà Lan, Gruda không chỉ kiến tạo hai bàn mà còn tự ghi tên lên bảng tỷ số; Scherhant ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển trong lần ra sân thứ 5. Những gương mặt ấy đem đến tốc độ, sự táo bạo và tính cạnh tranh cho hàng công Đức. Wirtz, với kinh nghiệm và khả năng sáng tạo nổi bật hơn, có thể trở thành điểm tựa để nhóm cầu thủ này kết nối với nhau.

Wirtz chính là hình ảnh tiêu biểu nhất cho lối chơi của Đức dưới thời HLV Klopp.

Bài toán phối hợp giữa Wirtz và Jamal Musiala cũng sẽ là chủ đề đáng chờ đợi. Cả hai đều có kỹ thuật, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp và xu hướng tìm bóng ở những khoảng không gian giữa các tuyến. Nếu Klopp tìm được cách bố trí để họ cùng phát huy sở trường mà không giẫm chân nhau, đội tuyển Đức sẽ có thêm một nguồn sáng tạo đáng kể. Dẫu vậy, đó vẫn là tiềm năng cần được kiểm chứng qua những trận đấu cụ thể, không phải lời giải đã hoàn tất.

Chiến thắng “5 sao” trước Hà Lan là tuyên bố mạnh mẽ nhất của Đức kể từ khi Klopp tiếp quản, nhưng chặng đường phía trước còn dài. Lễ bốc thăm tứ kết Nations League diễn ra ngày 20/11, các trận lượt đi và về được tổ chức trong tháng 3/2027. Đó sẽ là phép thử tiếp theo cho cả Klopp lẫn Wirtz.

Mannschaft chưa thể chỉ sau một đêm trở lại vị thế cũ, và Wirtz cũng còn xa mới có thể tiệm cận những biểu tượng như Toni Kroos hay Mesut Ozil. Nhưng nếu đội tuyển Đức thực sự đang tìm kiếm một diện mạo mới, tiền vệ của Liverpool có đủ phẩm chất để trở thành gương mặt tiêu biểu cho quá trình chuyển đổi ấy.