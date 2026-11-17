Nhận định Singapore vs Brazil, 17h00 ngày 17/11: 'Trứng' chọi 'đá'?

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Brazil, giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11/2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Brazil quyết tâm trút giận lên chủ nhà Singapore để khép lại năm 2026 bằng một chiến thắng tưng bừng, sau cú sẩy chân cay đắng ở những phút bù giờ trước Nhật Bản.

Nhận định trước trận Singapore vs Brazil

Sân vận động Quốc gia Singapore chuẩn bị chứng kiến màn so tài lịch sử khi đội chủ nhà tiếp đón đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới Brazil trong trận giao hữu quốc tế cuối cùng của năm dương lịch 2026. Cả hai đội tuyển đều bước vào cuộc đọ sức này với mục tiêu gỡ gạc thể diện sau những thất bại đáng quên cách đây ít ngày.

Trong khi Singapore vừa nhận trận thua đậm 1-4 trước một đại diện Nam Mỹ khác là Paraguay ngay trên sân nhà, Brazil cũng phải nếm trái đắng tại Tokyo khi để Nhật Bản lội ngược dòng đánh bại 3-2 đúng vào những giây bù giờ cuối cùng.

Bóng đá Brazil đang trải qua năm 2026 đầy biến động và chưa thể tìm lại vị thế thống trị vốn có. Sau chiến dịch vòng loại World Cup chật vật khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 khu vực Nam Mỹ, thầy trò HLV Carlo Ancelotti tiếp tục gây thất vọng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra hồi mùa hè.

Dù vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng C (xếp trên Morocco nhờ hiệu số bàn thắng bại) và đánh bại Nhật Bản ở vòng knock-out đầu tiên, "Selecao" đã phải dừng bước sớm sau thất bại 0-2 tâm phục khẩu phục trước Na Uy.

Bước vào giai đoạn tái thiết hậu World Cup, HLV Carlo Ancelotti mạnh dạn làm mới đội hình trong các đợt hội quân mùa thu. Đại diện Nam Mỹ thu về những kết quả khả quan trước các đối thủ dưới cơ khi hòa Australia 1-1, trước khi thắng lại chính đối thủ này 4-2 và đè bẹp Ấn Độ 4-0.

Tuy nhiên, ngay khi chạm trán một đối thủ có tính tổ chức cao như Nhật Bản vào cuối tuần qua, hệ thống phòng ngự của Brazil lập tức bộc lộ tử huyệt. Đoàn quân áo vàng xanh chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 3 lần trong 14 trận gần nhất và để lọt lưới tới 5 bàn chỉ sau 3 trận vừa qua. Chạm trán đối thủ kém xa về đẳng cấp như Singapore là cơ hội không thể tốt hơn để Brazil chấn chỉnh lại hàng thủ và tìm lại cảm giác chiến thắng.

Phía bên kia chiến tuyến, bóng đá Singapore đang chìm trong chuỗi ngày ảm đạm ở giai đoạn cuối năm. Sau khi dừng bước trước Thái Lan ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á và lỡ hẹn với danh hiệu khu vực đầu tiên sau 7 kỳ tổ chức, "Bầy sư tử" tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược tại FIFA ASEAN Cup diễn ra hồi tháng 9.

Thầy trò HLV Gavin Lee gục ngã 0-2 trước Indonesia ở trận mở màn, chật vật thắng Bangladesh 1-0 nhưng rồi phải sớm dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng sau trận thua thảm hại 0-6 trước kình địch Malaysia ở lượt đấu quyết định.

Trận thua 1-4 trước Paraguay tuần trước một lần nữa phơi bày khoảng cách trình độ mênh mông giữa Singapore và các nền bóng đá hàng đầu thế giới. Dù có những thời điểm kiểm soát bóng khá tự tin, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà dễ dàng vụn vỡ khi đối phương gia tăng tốc độ tấn công.

Đối đầu với dàn siêu sao thượng hạng của Brazil, HLV Gavin Lee chắc chắn yêu cầu các học trò lùi sâu đội hình bảo vệ khu vực 16m50 và chờ đợi thời cơ phản công. Một chiến thắng trước "Vũ công Samba" là nhiệm vụ vượt quá tầm với, nhưng việc hạn chế tối đa bàn thua và tìm kiếm bàn thắng danh dự trước đối thủ có thứ hạng FIFA cao nhất từng chạm trán cũng đủ làm hài lòng người hâm mộ đảo quốc sư tử.

Brazil vừa nhận thất bại đau đớn trước Nhật Bản.

Phong độ, lịch sử đối đầu Singapore vs Brazil

Singapore bước vào trận đấu cuối cùng trong năm với phong độ chạm đáy. Đội bóng Đông Nam Á chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 8 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Tính riêng 5 trận vừa qua, thầy trò HLV Gavin Lee để thua tới 4 trận, nhận tổng cộng 12 bàn thua trước các đối thủ Indonesia, Malaysia và Paraguay.

Trong khi đó, thất bại 2-3 trước Nhật Bản hôm thứ Bảy vừa qua đã cắt đứt chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp của Brazil (thắng 2, hòa 1). Dù hàng thủ thi đấu thiếu tập trung ở những thời khắc quyết định, hàng công của "Selecao" vẫn duy trì hiệu suất nhả đạn ấn tượng với 11 bàn thắng sau 4 trận giao hữu gần đây.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia Singapore và Brazil chạm trán nhau ở một trận đấu quốc tế. Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp lẫn chiều sâu đội hình hứa hẹn tạo nên thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía đại diện Nam Mỹ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Singapore vs Brazil

Đội chủ nhà Singapore không phát sinh thêm bất kỳ ca chấn thương mới nào sau trận gặp Paraguay. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của HLV Gavin Lee vẫn là hậu vệ 25 tuổi Nur Abdullah, người đang trong quá trình điều trị dài hạn chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL).

Ban huấn luyện Singapore tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung giàu kinh nghiệm thuộc biên chế câu lạc bộ Lion City Sailors. Tiền vệ nhập tịch Song Ui-young - tác giả bàn gỡ danh dự vào lưới Paraguay - sẽ giữ vai trò cầm nhịp tuyến giữa, trực tiếp cung cấp bóng cho bộ ba tấn công gồm Farhan Zulkifli cùng hai anh em ruột Ikhsan Fandi và Ilhan Fandi.

Về phía đội khách, Brazil hành quân đến đảo quốc sư tử với tổn thất nhân sự đặc biệt nơi băng ghế chỉ đạo lẫn trên sân cỏ. Cả HLV trưởng Carlo Ancelotti lẫn đội trưởng Raphinha đều bị treo giò ở trận đấu này do nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng trọng tài sau bàn thắng muộn của Nhật Bản hồi cuối tuần.