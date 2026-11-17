Đình Bắc ghi bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Kyrgyzstan ở Casper Cup 2026

TPO - Nguyễn Đình Bắc ghi siêu phẩm đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước nhưng 2 bàn thắng ở những phút cuối trận đã giúp Kyrgyzstan ngược dòng 2-1, qua đó đoạt chức vô địch Casper Cup 2026.

foul Hết giờ, Việt Nam thua ngược 1-2 và chức vô địch thuộc về Kyrgyzstan goal 2-1 cho Kyrgyzstan 87': Từ một pha mất bóng bên sân nhà, Việt Nam đã để Kyrgyzstan ghi bàn thứ 2. Atabaev tung ra cú sút cực kỳ hiểm hóc từ giữa sân, bóng bay qua đầu Trung Kiên. Đại diện Trung Á có bàn thứ 2 và coi như đã nắm chắc trong tay chức vô địch Casper Cup 2026. goal VÀO, 1-1 cho Kyrgyzstan 85': Đón bóng từ quả đá phạt góc của đồng đội, trung vệ đội trưởng Valerii Kichin đánh đầu ở phía cột xa đánh bại thủ môn Trung Kiên, gỡ hòa 1-1. report Kyrgyzstan đang đẩy cao sức ép 76': Hàng thủ Việt Nam đang liên tục phải oằn mình chống đỡ những pha xâm nhập từ Kyrgyzstan. Đã có những xô lệch nhưng tới lúc này, khung thành Trung Kiên vẫn đứng vững. report Quá may mắn cho Việt Nam 67': Các cầu thủ Việt Nam để Abdurakhmanov dốc bóng xuống đáy biên. Tiền vệ Thanh Hóa tạt vào rất nguy hiểm nhưng cú đá của đồng đội anh đi không tốt. Bên trong Kojo chạm bóng nhưng anh đã việt vị. report Quá nguy hiểm 61': Hàng thủ Việt Nam xô lệch để bóng đến chân Joel Kojo. Tiền đạo Kyrgyzstan xoay người dứt điểm cực căng. May mắn cho Việt Nam là bóng đi chệch cột trong gang tấc. report Việt Nam lấy lại được thế trận 59': Sau thời gian đầu bị ép sân hoàn toàn, đội tuyển Việt Nam đã lấy lại được tuyến giữa, kiểm soát bóng tốt và dần tổ chức những pha lên bóng chuẩn xác hơn. report Quá tiếc cho Văn Tùng 55': Quang Vinh đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải. Anh tạt cho Văn Tùng và tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thực sự đã có cơ hội tốt. Nhưng anh lại đưa bóng đi thiếu chuẩn xác. Khả năng chọn điểm rơi của Văn Tùng là chưa tốt. report Nguy hiểm 51': Từ một pha sút phạt, các cầu thủ Kyrgyzstan đã khiến hàng thủ Việt Nam náo loạn. Rất may là sau 2 pha, thủ môn Trung Kiên đã ôm được bóng. foul Hiệp 2 bắt đầu report Kyrgyzstan đang duy trì sự chủ động 50': Rõ ràng là Kyrgyzstan không chấp nhận bị dẫn bàn. Họ đang đẩy cao đội hình hơn để tìm kiếm bàn thắng. foul Hết hiệp 1 Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam. Đội lép vế về thế trận, thường xuyên phải chống đỡ những pha lên bóng nguy hiểm nhưng ít nhất về mặt tỷ số, Việt Nam đã làm tốt nhờ siêu phẩm sút xa từ Đình Bắc. report Hàng thủ Việt Nam đang phải gồng mình chống đỡ 38': Trong vòng vài phút, các cầu thủ Kyrgyzstan đã tung ra đến 3 pha dứt điểm. Các hậu vệ Việt Nam đang làm tốt khâu bọc lót song đội không thể để tình hình tiếp diễn. report May mắn cho đội tuyển Việt Nam 35': Một tình huống thoát thua mười mươi của Việt Nam khi Erbol Atabaev đón bóng thoải mái trước khung thành. Trước mắt anh chỉ có Trung Kiên nhưng Erbol Atabaev lại đưa bóng vào đúng vị trí của thủ môn Việt Nam. report Thêm cú dứt điểm từ phía Kyrgyzstan 32': Số 19 Astanakulov lấy bóng ở giữa vòng cấm. Lần này anh bắt volley cực mạnh nhưng bóng đi vọt xà. report Nguy hiểm 28': Quang Vinh cầm bóng giữa vòng cấm rồi quyết định đi bóng, nhưng anh lép vế về thể hình khiến tiền vệ Kyrgyzstan cướp bóng. Rất may là cú sút của số 19 bên phía Kyrgyzstan đi không chính xác. report Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tự tin 24': Bàn mở tỷ số của Đình Bắc mang tới tự tin cho đội tuyển Việt Nam. Các đồng đội của anh cũng đang tự tin cầm bóng, áp sát vòng cấm đối phương. goal VÀO, ĐÌNH BẮC LẬP SIÊU PHẨM 19': Khi hàng tiền vệ tuyển Việt Nam bế tắc, Đình Bắc đã tự mình làm nên khoảnh khắc ngôi sao. Anh đưa trái bóng đi hình vòng cung, găm vào góc chữ A khiến thủ môn Kyrgyzstan bất lực. report Đình Bắc đang lẻ loi 18': Đình Bắc cầm bóng bên cánh trái. Anh lướt đi giữa 3 cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, do không có ai hỗ trợ nên tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã bị cản phá dễ dàng. report Các tiền vệ Việt Nam đang lép vế Nhật Nam và Quang Vinh là các tiền vệ nhỏ nhắn và cũng không quá kỹ thuật. Vì vậy mà trước tuyến tiền vệ Kyrgyzstan, hàng tiền vệ Việt Nam đang lép vế. report Đội tuyển Việt Nam lên bóng khó nhọc 10': Sức mạnh từ phía Kyrgyzstan khiến khâu lên bóng của Việt Nam trở nên khó khăn. Các cầu thủ áo trắng gần như không thể tiến sâu vào phần sân đối thủ. report Kyrgyzstan đang cầm bóng nhiều hơn 5': Trong thời gian đầu, các vị khách đang kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ cầm bóng nhiều và chủ động kiểm soát tuyến giữa. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Kyrgyzstan Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev, Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev report Đội hình ra sân của Việt Nam Văn Tùng được tin dùng ngay từ đầu. Trong khi đó, Trung Kiên trấn giữ trong khung gỗ. Chí Khải cũng sẽ có màn chào sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đội hình ra sân của Việt Nam: Trung Kiên, Thành Chung, Lương Chí Khải, Hồng Phúc, Đức Anh, Quang Vinh, Tuấn Tài, Nhật Nam, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Tùng.

Trong buổi phỏng vấn trước trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tạo điều kiện để khai thác tối đa năng lực của từng cá nhân. Nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết khi sau trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa, 4 thành viên Công an TPHCM gồm Olaha Mạnh Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Lê Giang đã trở về CLB chủ quản phục vụ cho cuộc so tài cùng Buriram ở Shopee Cup.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan cũng cho thấy sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và thái độ tôn trọng dành cho đối thủ. Vị chiến lược gia này tiết lộ ông đã nghiên cứu kỹ băng hình trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cũng như một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Qua quá trình phân tích, ông Urmat Abdukaimov đánh giá rất cao tính tổ chức trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời thừa nhận chất lượng chuyên môn đáng gờm của đại diện Đông Nam Á. Không dừng lại ở việc xem băng hình, thuyền trưởng đội tuyển Kyrgyzstan còn chủ động tham khảo thông tin từ cậu học trò Odilzhon Abdurakhmanov - tiền vệ đang khoác áo CLB Thanh Hóa - để nắm bắt sâu hơn về thói quen chơi bóng của các cầu thủ bản địa cũng như điều kiện thi đấu thực tế.

Sự dè chừng của vị thuyền trưởng bên phía Kyrgyzstan là hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn lại những duyên nợ giữa hai nền bóng đá trong năm nay. Thực tế, cuộc đối đầu sắp tới mang đậm dấu ấn của màn tái ngộ thú vị.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm, chính HLV Kim Sang-sik cùng lứa trụ cột nòng cốt hiện đang góp mặt ở đội tuyển quốc gia như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức hay Nguyễn Thanh Nhàn đã từng chạm trán lứa trẻ của Kyrgyzstan. Ở trận cầu năm ấy, bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc để mang về chiến thắng thuyết phục 2-1. Trải nghiệm đó sẽ giúp họ dẫn dắt đội nhà vượt qua khó khăn?

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