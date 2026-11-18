Nico Paz rực sáng, Argentina trút mưa bàn thắng vào lưới Costa Rica

TPO - Argentina khép lại năm 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước Costa Rica ở trận giao hữu tại Córdoba rạng sáng 18/11. Cú đúp của Nico Paz cùng những bàn thắng của Julián Álvarez, Franco Mastantuono giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni nhanh chóng xua đi thất bại trước Uruguay và cho thấy tín hiệu tích cực từ lớp kế cận.

Sau trận thua Uruguay 1-2, Argentina bước vào cuộc tiếp đón Costa Rica với mục tiêu tìm lại nhịp điệu chiến thắng và sự tự tin. Và họ chỉ mất chưa đầy 10 phút để hiện thực hóa quyết tâm ấy. Phút thứ 8, từ pha phối hợp có sự tham gia của Julián Álvarez và Enzo Fernández, Nico Paz nhận bóng trước vòng cấm rồi đặt lòng chân trái hiểm hóc, đưa Argentina vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua sớm, Costa Rica cũng có một vài thời điểm đáp trả khá mạnh mẽ, đáng kể nhất là tình huống Gerald Taylor căng ngang để Josimar Méndez dứt điểm một chạm. Tuy nhiên, Emiliano Martínez đã phản xạ kịp thời, ngăn đội khách tìm được bàn gỡ.

Nico Paz là người mở màn cho thắng lợi "7 sao" của Argentina trước Costa Rica.

Josimar Méndez hẳn rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ ấy bởi nếu Costa Rica có được bàn thắng, không biết chừng họ đã không sụp đổ ngay ở hiệp đầu. Nhưng bóng đá không có chỗ cho chữ “nếu”. Trong khi Costa Rica không ghi được bàn thắng, thì Argentina liên tiếp nổ súng để gần như định đoạt trận đấu ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Phút 35, Agustín Giay có khoảng trống bên cánh phải rồi chuyền ngược vào trong để Julián Álvarez dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt. Chỉ ba phút sau, Nico Paz tiếp tục tỏa sáng. Tiền vệ đang khoác áo Como đi bóng qua sự truy cản của nhiều cầu thủ Costa Rica trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

Argentina chưa dừng lại. Phút 43, Gianluca Prestianni kiến tạo để Álvarez xử lý trong phạm vi hẹp rồi tung cú sút ở góc khá hẹp, đưa bóng vào nóc lưới. Cú đúp của tiền đạo Atletico Madrid giúp Argentina khép lại hiệp một với cách biệt 4 bàn.

Ngay đầu hiệp hai, Lionel Scaloni đưa Franco Mastantuono vào sân thay Nico Paz. Tiền vệ trẻ không cần nhiều thời gian để ghi dấu ấn. Phút 48, Mastantuono đón đường chọc khe của Máximo Perrone rồi dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 5-0. Bàn thắng sớm cho thấy những gương mặt trẻ của Argentina biết cách tạo ảnh hưởng.

Sau bàn thua thứ 5, Costa Rica nỗ lực điều chỉnh nhân sự nhưng vẫn không thể giành lại quyền kiểm soát. Nhịp độ có phần chùng xuống sau những lần thay người, song Argentina vẫn áp đảo. Phút 78, Alexis Mac Allister tận dụng đường chuyền hỏng của đối phương, phối hợp với Mastantuono rồi len qua hàng thủ Costa Rica trước khi sút chìm, nâng tỷ số lên 6-0.

"Vùi dập Costa Rica tới 7-0, Argentina đã xua tan nỗi buồn từ thất bại 1-2 trước Uruguay.

Đến phút 88, Mastantuono hoàn tất cú đúp. Tiền đạo trẻ phối hợp với Giuliano Simeone rồi dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới, ấn định chiến thắng 7-0. Như vậy, Argentina có ba cầu thủ lập cú đúp, trong khi Mac Allister đóng góp bàn thắng còn lại.

Chiến thắng tưng bừng trước Costa Rica lời đáp trả mạnh mẽ của Albiceleste sau trận thua Uruguay, đồng thời khép lại năm 2026 với nhiều lạc quan. Nico Paz nổi bật với hai bàn thắng, trong đó có pha solo ấn tượng, còn Mastantuono cho thấy khả năng tạo khác biệt ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị. Màn tỏa sáng của hai ngôi sao trẻ ấy là những tín hiệu rất đáng khích lệ với HLV Scaloni trong giai đoạn chuyển tiếp "hậu Messi".