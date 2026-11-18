U17 Việt Nam dự họp kỹ thuật trước thềm FIFA U17 World Cup 2026

Lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup.

Với số lượng người tham dự lên tới gần 200 đại biểu, đây là một trong những cuộc họp kỹ thuật có quy mô đặc biệt lớn trong lịch sử các giải đấu mà bóng đá Việt Nam từng tham dự.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định, hướng dẫn và những nội dung liên quan đến công tác tổ chức giải, cuộc họp còn là dịp để đại diện các đội tuyển gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện bóng đá trẻ lớn nhất thế giới ở cấp độ U17. Với sự góp mặt của 48 đội tuyển đến từ các châu lục, hoạt động này góp phần tăng cường sự kết nối giữa các thành viên làm công tác quản lý và điều hành đội tuyển.

Sau cuộc họp, đại diện các đội tuyển tiếp tục tham gia chương trình làm quen địa điểm thi đấu tại Aspire Zone. Các đoàn được tham quan khu vực sân bóng và trực tiếp khảo sát mặt sân nơi đội tuyển của mình sẽ thi đấu trận đầu tiên tại giải.

Aspire Zone là tổ hợp thể thao lớn tại Doha, được lựa chọn làm địa điểm tổ chức phần lớn các trận đấu của VCK FIFA U17 World Cup 2026. Theo kế hoạch, các trận đấu từ vòng bảng đến vòng 32 đội được tổ chức tập trung tại khu phức hợp này, với mật độ tối đa 8 trận mỗi ngày trong giai đoạn đầu giải.

Tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ vào ngày 20/11. Tiếp đó, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup.