Lộ diện ứng viên số 1 tranh ghế chủ tịch với Infantino ngay trước giờ khai mạc U17 World Cup

TPO - Philippe Diallo vừa trở thành ứng viên cuối cùng tranh cử chức chủ tịch FIFA. Ứng viên này được coi là đối thủ số 1 cạnh tranh với Gianni Infantino - đương kim chủ tịch FIFA.

Philippe Diallo - đương kim chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) - đã chính thức nhận lời đề cử và sự hậu thuẫn từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để ra tranh cử, đối đầu trực tiếp với Gianni Infantino trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. Động thái này cho thấy cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất lục địa già đang khao khát tạo ra một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở thượng tầng lãnh đạo FIFA.

Nhiều tháng nay, UEFA liên tục công kích FIFA. Tuy nhiên, những ứng viên do họ chống lưng như Al Khelaifi, Arsene Wenger... “không dám” đứng ra tranh cử với Infantino. Phải đến khi ông Diallo bước lên vũ đài, UEFA mới tìm được gương mặt để gửi gắm niềm tin. Quyết định này được đưa ra ngay hạn chót vì hôm qua, FIFA đã chốt sổ các ứng viên cạnh tranh cho ghế chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Quyết định của ông Diallo được các cơ quan điều hành bóng đá tại châu Âu hết sức ủng hộ. Chủ tịch LĐBĐ Đức - Bernd Neuendorf - phát đi thông báo: “Philippe Diallo là đại diện cho một tư duy tiếp cận bóng đá đầy trách nhiệm và mang trong mình quyết tâm giải quyết triệt để những thách thức mà môn thể thao vua sẽ phải đối mặt trong những năm tới.

Ông Infantino đang chịu áp lực từ UEFA

Ông ấy sở hữu bề dày kinh nghiệm phong phú trong môi trường bóng đá quốc tế và nhận được sự kính trọng rộng rãi trên khắp châu Âu. Cách tiếp cận vai trò lãnh đạo cũng như những giá trị cốt lõi mà ông ấy theo đuổi hoàn toàn khác biệt so với chủ tịch FIFA đương nhiệm”.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan cũng công khai đặt niềm tin vào ông Diallo, mở đường cho làn sóng ủng hộ dự kiến sẽ còn lan rộng tại nhiều quốc gia châu Âu khác. "Chúng tôi muốn bóng đá thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng tôi cần một FIFA thực sự phục vụ cho sự phát triển của trò chơi này và hành động vì lợi ích chung của tất cả các liên đoàn thành viên".

Những khẳng định này không chỉ thể hiện sự tin tưởng cá nhân mà còn ngầm gửi đi thông điệp phản đối cách điều hành hiện tại của FIFA. Trên thực tế, chiếc ghế của ông Gianni Infantino đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội kể từ tháng 7 vừa qua. Nguyên nhân bắt nguồn từ nỗ lực bất thành của vị quan chức người Thụy Sĩ trong việc đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia nắm giữ bản quyền các giải đấu lớn, bao gồm cả World Cup.

Kế hoạch này từng khiến UEFA nổi giận và đe dọa sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA, buộc cơ quan này phải đưa ra cam kết sẽ không bao giờ khơi lại ý định bán cổ phần tại World Cup. Nhưng bất chấp hàng loạt lời kêu gọi từ chức, ông Infantino vẫn khẳng định mình đang nắm giữ sự ủng hộ áp đảo từ các liên đoàn thành viên trên toàn cầu.

Tại Qatar chuẩn bị tham dự lễ khai mạc U17 World Cup 2026, chắc chắn ông Infantino sẽ cảm thấy không vui. Tuy nhiên, vị quan chức Thuỵ Sĩ vẫn được coi là ứng viên nặng ký nhất trong cuộc đua bên cạnh những đối thủ như Kozo Tashima hay Ramon Vega.