Dấu mốc kép tại sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club Ninh Bình

Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam khép lại tại Ninh Bình bằng một dấu ấn đặc biệt. Mùa giải thứ 10 của giải đấu diễn ra đúng vào thời điểm BRG Golf hoàn thiện sân golf 18 hố thứ 10 trong hệ thống với sân Canyon Course. Tại sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club, hai hành trình 10 năm ghi dấu hành trình giải đấu vì tài năng trẻ Việt Nam và tầm nhìn chiến lược đầu tư dài hạn của Tập đoàn BRG, góp phần định hình những điểm đến golf đẳng cấp mới của Việt Nam.

Dấu ấn hai hành trình 10 năm tại miền di sản

Mười năm trước, Tiền Phong Golf Championship được tổ chức với mục tiêu gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và tạo thêm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Sau một thập kỷ, giải đấu đã trở thành một sự kiện thường niên giàu bản sắc của cộng đồng golf Việt Nam, nơi tinh thần thể thao được kết nối với những giá trị xã hội bền vững.

Năm 2026, cũng là thời điểm Canyon Course hoàn thiện đủ 18 hố, đưa hệ thống BRG Golf chạm mốc 10 sân golf 18 hố trên toàn quốc và hoàn thiện tổ hợp sân gôn Thiên Đường Legend Valley Country Club với 36 hố.

Chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, Legend Valley Country Club đã tổ chức hơn 140 giải đấu và đón nhận gần 160.000 vòng gôn

Bên cạnh đó, Tiền Phong Golf Championship lần đầu tiên được tổ chức đồng thời trên cả hai sân đã tạo nên mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước tới nay và sân gôn Thiên Đường Legend Valley Country Club thể hiện năng lực của một tổ hợp golf thế hệ mới, nơi hạ tầng thi đấu, dịch vụ, nghỉ dưỡng và trải nghiệm điểm đến được phát triển đồng bộ.

Trải nghiệm khác biệt tại sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club

Đối với nhiều golfer tham dự giải, Legend Valley Country Club là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của mùa giải thứ 10.

Tại Rose Course, người chơi đối mặt với những lựa chọn chiến thuật ngay từ điểm phát bóng. Mỗi cú đánh đều mở ra nhiều phương án tiếp cận green khác nhau và đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng chính xác.

Anh Hải Nam thi đấu tại Rose Course chia sẻ: Điều tôi thích nhất ở Rose Course là sân cho người chơi nhiều lựa chọn chiến thuật. Từ tee box đến green, mỗi quyết định đều ảnh hưởng tới cú đánh tiếp theo. Đây là kiểu sân khiến golfer phải tư duy liên tục thay vì chỉ tập trung vào khoảng cách.

Địa hình núi đá và thung lũng tự nhiên tạo nên sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club với những đường bóng tuyệt đẹp cho các Golfer trải nghiệm

Trong khi đó, Canyon Course mang đến một sắc thái hoàn toàn khác.

Canyon Course thu hút sự chú ý nhờ địa hình đặc sắc giữa các dãy núi đá vôi và những thay đổi cao độ liên tục. Nhiều golfer đánh giá các hố golf tại Canyon Course mang đến cảm giác chinh phục rõ rệt với những thử thách đòi hỏi tính toán chiến thuật trong từng cú đánh.

“Điều tạo nên sự khác biệt của Canyon Course là địa hình. Có những hố golf buộc người chơi phải nghĩ trước một hoặc hai cú đánh thay vì chỉ tập trung vào cú đánh hiện tại. Sân tạo cảm giác thử thách nhưng rất thú vị và khiến người ta muốn quay lại.” Golfer Trung Anh đến từ Hà Nội chia sẻ.

Cú Swing ấn tượng của Golfer trẻ trên hố số 10 sân Canyon Course

Ông Mark Reeves, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, cho rằng sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club là một trong những sân golf có cảnh quan ấn tượng ở khu vực châu Á. Theo ông, việc Tiền Phong Golf Championship được tổ chức trên toàn bộ tổ hợp 36 hố đã mang đến những trải nghiệm mới cho golfer, đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng du lịch golf của Ninh Bình.

Không chỉ gây ấn tượng với các golfer, Legend Valley Country Club cũng nhận được nhiều lời khen từ các Hoa hậu, Á hậu và người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia đồng hành cùng giải đấu.

Hoa hậu Việt Nam 2026: Nguyễn Yến Trang trải nghiệm tại sân Rose Course

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang chia sẻ rằng điều đọng lại sâu sắc nhất là vẻ đẹp của sân golf khi hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Ninh Bình.

Những fairway xanh trải dài giữa các dãy núi đá bên hồ nước tạo nên khung cảnh rất đẹp. Từ sân golf có thể cảm nhận được vẻ đẹp của miền di sản Ninh Bình. Bên cạnh đó, dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí tại đây cũng rất chuyên nghiệp, thật sự là điểm đến khiến tôi muốn quay trở lại cùng gia đình và bạn bè."

Từ một giải đấu vì cộng đồng đến dấu ấn mới của golf Việt Nam

Tiền Phong Golf Championship 2026 đã khép lại bằng những vòng đấu giàu cảm xúc và những đóng góp tiếp tục dành cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Quan trọng hơn, mùa giải đã để lại một dấu ấn mang tính biểu tượng khi hai hành trình 10 năm cùng ghi dấu tại Legend Valley Country Club.

Đó là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với BRG Golf.

BRG Golf luôn theo đuổi mục tiêu kiến tạo những sân golf đạt chuẩn quốc tế, mang bản sắc riêng của từng vùng đất Việt Nam và góp phần nâng cao vị thế du lịch golf Việt Nam trên bản đồ golf thế giới.

Năm 2026 cũng là năm đặt dấu mốc BRG golf hoàn thiện sân gôn 18 hố thứ 10, nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế

Tinh thần ấy được thể hiện rõ tại Legend Valley Country Club. Từ thiết kế của Nicklaus Design, chất lượng mặt sân, hệ sinh thái nghỉ dưỡng đến khả năng tổ chức các giải đấu tầm cỡ, tổ hợp đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những điểm đến golf tiêu biểu của Việt Nam.

Một bên là giải đấu bền bỉ tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam. Một bên là chiến lược đầu tư dài hạn đã đưa BRG Golf chạm mốc sân golf 18 hố thứ 10 trong hệ thống. Sự giao thoa ấy không chỉ tạo nên một mùa giải đáng nhớ, mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của BRG Golf trong hành trình phát triển của golf Việt Nam.