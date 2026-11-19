Quảng Ngãi khai hội văn hóa, hội tụ sắc màu biển đảo và đại ngàn

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 khai mạc với nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao, giới thiệu di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tối 18/11, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”.

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo người dân.

Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Văn hóa gắn kết cộng đồng các dân tộc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong đời sống và sự phát triển của đất nước. Theo ông, văn hóa không chỉ làm nên bản sắc dân tộc mà còn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng và quê hương.

Trong những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đại đoàn kết là nền tảng để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tinh thần đoàn kết đang được thể hiện qua việc 1.098 thôn, tổ dân phố trên địa bàn Quảng Ngãi cùng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, từ miền biển, hải đảo đến đồng bằng, miền núi, vùng cao.

Theo ông Tâm, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là nơi hai giá trị văn hóa và đoàn kết gặp nhau. Văn hóa bồi đắp cho đoàn kết, còn đoàn kết tạo sức mạnh để văn hóa được gìn giữ và lan tỏa.

“Tôi mong rằng, niềm vui của tuần lễ này sẽ không dừng lại ở một tuần lễ. Văn hóa phải được gìn giữ mỗi ngày; tinh thần đại đoàn kết phải hiện diện trong từng gia đình, từng khu dân cư, trong cách chúng ta ứng xử, sẻ chia và đồng hành cùng nhau”, ông Tâm nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu khai mạc

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn mỗi người dân là một người gìn giữ văn hóa, mỗi nghệ nhân là một người truyền lửa, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, cùng xây dựng Quảng Ngãi giàu bản sắc, phát triển và hạnh phúc.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Tại lễ khai mạc, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trao Bằng chứng nhận đối với 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng, Lễ cầu mưa của người Hrê và Lễ ăn than của người Giẻ - Triêng.

Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”, với 16 tác phẩm được lựa chọn trao giải. Trong đó, tác phẩm “Thanh bình” của tác giả Bùi Thanh Trung đạt giải Nhất. Tác phẩm “Từ hành trình tái sinh đến dấu mốc ra khơi” của tác giả Huỳnh Văn Thắng được bình chọn nhiều nhất.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Ngãi và cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”, với các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn nhạc cụ truyền thống, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc từ miền biển đến đại ngàn.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tại các địa phương.

Trong đó có liên hoan cồng chiêng, múa xoang; trình diễn trang phục truyền thống; lễ hội đường phố; trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực địa phương. Các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo cũng được tổ chức trong khuôn khổ tuần văn hóa.

Đáng chú ý, tối 23/11, tại sân vận động Kon Tum dự kiến diễn ra đêm hội cồng chiêng “Hội tụ bản sắc - lan tỏa giá trị”, kết hợp lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 được tổ chức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.