TPHCM lên phương án chống ùn tắc sân bay Long Thành

TPO - Chuẩn bị phục vụ sân bay Long Thành vận hành, TPHCM xây dựng phương án điều tiết trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường kết nối liên vùng, đồng thời xác định lộ trình thay thế để ứng phó khi xảy ra ùn ứ.

Ngày 19/11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động.

Các phương án tập trung vào những tuyến đường kết nối TPHCM với sân bay, trong đó có cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và các trục giao thông liên vùng.

Theo PC08, việc chuẩn bị bao gồm xác định các nút giao trọng điểm, vị trí cần bố trí lực lượng điều tiết, hướng phân luồng chính và lộ trình thay thế. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng chủ động tổ chức giao thông, phối hợp xử lý những tình huống ùn ứ, sự cố có thể phát sinh khi lưu lượng phương tiện tăng.

Trong thời gian các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, hành khách sẽ chủ yếu di chuyển bằng đường bộ. Hai hướng tiếp cận sân bay được nghiên cứu gồm tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết hợp cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và quốc lộ 25C; hoặc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao dẫn vào sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Văn Quân.

Phương án giao thông phục vụ sân bay Long Thành được đặt trong tổng thể các giải pháp bảo đảm lưu thông dịp cao điểm cuối năm và thời gian tới.

Thông tin về tình hình giao thông những tháng cuối năm 2026, PC08 cho biết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cùng các hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông thành phố.

Cùng thời điểm, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai thi công, khiến một phần mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông. Tình trạng này thể hiện rõ hơn vào các khung giờ cao điểm.

PC08 dự báo từ nay đến Tết nguyên đán 2027, sức ép giao thông tiếp tục gia tăng. Những khu vực chịu áp lực lớn gồm các cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay, bến xe và các tuyến đường kết nối khu công nghiệp, cảng hàng hóa.

Trước tình hình trên, PC08 đã xây dựng và triển khai gần 30 phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường bố trí cán bộ tại các cửa ngõ, sân bay, bến xe, khu vực cảng, các nút giao trọng điểm và những tuyến đường đang thi công.

Bên cạnh việc điều tiết trực tiếp, hệ thống camera giám sát, bản đồ số và Phòng Điều hành giao thông được khai thác nhằm phát hiện kịp thời các điểm ùn ứ, từ đó điều động lực lượng đến xử lý.

Công tác phối hợp với Sở Xây dựng, công an cấp xã và các đơn vị liên quan cũng được tăng cường, tập trung vào phân luồng từ xa và điều chỉnh tổ chức giao thông tại những khu vực có công trình thi công.