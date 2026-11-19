Chuyên gia nói việc 'đói thông tin' du lịch y tế ở TPHCM

TPO - TPHCM có lợi thế về điều trị chuyên sâu và dịch vụ du lịch, song bệnh viện, cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành chưa kết nối thành chuỗi, gây trở ngại cho việc thu hút người bệnh quốc tế. Dữ liệu về du lịch y tế còn hạn chế, khiến khách quốc tế khó tìm hiểu, lựa chọn và đặt dịch vụ từ xa.

Ngày 19/11, tại Tọa đàm “Chuẩn hóa quốc tế hành trình chăm sóc - nghỉ dưỡng để phát triển du lịch y tế” do Dáo Dân trí tổ chức, ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết thành phố có nhiều điều kiện để phát triển lĩnh vực này, nhưng cần giải quyết tình trạng dịch vụ phân tán.

Theo ông Chín, nhiều bệnh viện công lập và tư nhân đã tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng điều trị các ca bệnh phức tạp trong lĩnh vực tim mạch, ung bướu, sức khỏe sinh sản. Thành phố còn có lợi thế về kết nối hàng không, hệ thống khách sạn và đội ngũ chuyên gia y tế.

Ông Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - tại hội thảo

Tuy nhiên, bệnh viện, doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và phục hồi chức năng vẫn hoạt động riêng lẻ, chưa hình thành chuỗi dịch vụ liên tục từ khám chữa bệnh đến phục hồi, nghỉ dưỡng.

Ông Chín cho rằng thành phố có thể tập trung vào ba nhóm khách hàng: Kiều bào kết hợp thăm thân với khám chữa bệnh; du khách Đông Nam Á và châu Á; khách từ các nước phát triển có nhu cầu về nha khoa, thẩm mỹ, điều trị vô sinh và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Với từng nhóm, dịch vụ cần được thiết kế phù hợp. Chi phí là yếu tố cần quan tâm nhưng không thể vì cạnh tranh giá mà giảm chất lượng chuyên môn, nhân lực hoặc điều kiện an toàn.

TS. Dương Đức Minh - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch - nhận định dữ liệu về du lịch y tế còn hạn chế, khiến khách quốc tế khó tìm hiểu, lựa chọn và đặt dịch vụ từ xa.

Theo ông Minh, ngoài nhu cầu điều trị, cần phân nhóm khách theo khả năng và phương thức thanh toán. Khách cá nhân, khách có bảo hiểm và khách doanh nghiệp có yêu cầu khác nhau, đòi hỏi các đơn vị chuẩn bị năng lực kết nối bảo hiểm, thanh toán quốc tế.

"Cần xây dựng kênh thông tin chính thống, cung cấp dữ liệu chính xác, cập nhật thường xuyên, có đường dây nóng và đầu mối hỗ trợ người bệnh", TS. Dương Đức Minh nói.

Ở góc độ cơ sở điều trị, TS, BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc - nhấn mạnh chất lượng, an toàn và uy tín là yếu tố cốt lõi. Một sự cố có thể ảnh hưởng không chỉ đến một bệnh viện mà còn tới hình ảnh chung của ngành y tế.

TS, BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc - tại hội thảo

Bác sĩ Tú Dung đề nghị công khai thông tin về cơ sở khám chữa bệnh, năng lực và phạm vi hoạt động để người bệnh lựa chọn đúng nơi điều trị, tránh nhầm lẫn từ quảng cáo trên mạng xã hội. Thủ tục lưu trú cũng cần được quan tâm bởi người đến phẫu thuật có thể phải ở lại nhiều tuần để theo dõi, phục hồi.

Về giải pháp phát triển du lịch y tế, ông Huỳnh Minh Chín cho biết, ngành y tế TPHCM tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng, chuẩn hóa các gói sản phẩm y tế, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và lựa chọn cơ sở đủ điều kiện để phát triển theo chuẩn quốc tế.

"Mục tiêu là tạo ra sản phẩm có chất lượng và uy tín, không chạy theo số lượng hay quảng bá vượt quá khả năng thực tế của cơ sở cung ứng. Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng bộ tiêu chí, quy trình, phân định trách nhiệm trong từng khâu, từ tiếp cận dịch vụ, khám chữa bệnh đến nghỉ dưỡng", ông Chín nói.