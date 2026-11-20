Vợ chồng Mỹ đưa 4 con đến Việt Nam sinh sống, gắn bó hơn 10 năm vẫn mê

Từng cùng nhau đi qua hơn 50 quốc gia, vợ chồng Marissa Goldstein và Adam vẫn chọn Việt Nam làm nơi gắn bó lâu dài. Từ chuyến đi dự định kéo dài 3 tháng, cặp đôi cùng 4 con đã có hơn 10 năm sống và làm việc tại TPHCM.

Chuyến đi 3 tháng và quyết định ở lại hơn 10 năm

Marissa Goldstein - người phụ nữ đến từ Boston, Mỹ - có hơn 10 năm gắn bó với Việt Nam. Cùng chồng là Adam, cô nuôi dạy 4 người con gồm hai cặp sinh đôi, đồng thời làm sáng tạo nội dung, chia sẻ những chuyến đi và câu chuyện đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

Hành trình đặc biệt của Marissa và chồng bắt đầu từ năm 2014, khi cặp đôi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài 1 năm, trong đó có Việt Nam.

Từ chuyến đi dự định chỉ 3 tháng, cặp vợ chồng Mỹ đã gắn bó với Việt Nam hơn 10 năm.

Năm 2016, cả hai quay lại Việt Nam du lịch cùng hai con sinh đôi, là những em bé mới 1 tuổi. Hành lý của họ khi đó chỉ vỏn vẹn có 2 chiếc túi.

Họ cũng nói với người thân ở quê nhà rằng chỉ trải nghiệm trong thời gian khoảng 3 tháng rồi sẽ trở về.

Tuy nhiên, sức hút của thành phố và những trải nghiệm trong thời gian sinh sống khiến kế hoạch thay đổi: chuyến đi ngắn ngày kéo dài thành 18 tháng, rồi dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cả gia đình.

10 năm sau, gia đình Marissa đã tăng thêm thành viên khi họ đón thêm một cặp sinh đôi. Cả gia đình 6 người cùng đi du lịch nhiều nơi, trở về Boston (Mỹ) thăm người thân mỗi mùa hè, trước khi quay lại thành phố sôi động ở Việt Nam.

Gia đình 6 người dành nhiều tình cảm đặc biệt với mảnh đất hình chữ S

"Gia đình chúng tôi có mối gắn bó sâu sắc với quê nhà Boston, nơi có rất nhiều người thân và bạn bè. Tuy nhiên, chúng tôi cũng yêu thích những trải nghiệm mới mẻ khi sống ở Việt Nam: sự náo nhiệt, những điều không thể đoán trước và cảm giác được là một phần của cộng đồng quốc tế. Đó cũng chính là những điều thu hút chúng tôi đến đây từ đầu.

Đến nay, chúng tôi đã đi qua hơn 50 quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn là một trong những nơi yêu thích nhất. Ở đây có một sự ấm áp rất khó diễn tả. Mọi người đã chào đón gia đình tôi và các con ngay từ những ngày đầu tiên và chính điều đó khiến mảnh đất này trở nên đặc biệt", Marissa chia sẻ với PV VietNamNet.

Từ món ăn đường phố đến những "người xa lạ thân tình"

Với Marissa, tình yêu dành cho Việt Nam không chỉ đến từ cảnh đẹp hay những điểm đến nổi tiếng. Trong đó, trải nghiệm khiến cô nhớ nhất lại bắt nguồn từ những điều rất đỗi đời thường.

Cô thích ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ bên đường, thưởng thức món ăn đường phố và chạy xe máy quanh thành phố.

Ẩm thực Việt Nam cũng dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của cả gia đình.

"Vì lý do tôn giáo, gia đình tôi không ăn thịt lợn và hải sản có vỏ, nên việc ăn uống bên ngoài ở Việt Nam đôi khi khá khó khăn vì hai loại thực phẩm này xuất hiện rất phổ biến trong các món ăn Việt. Dù vậy, các con rất thích phở, bánh mì, gỏi cuốn và bánh xèo", bà mẹ người Mỹ chia sẻ.

Không chỉ có đồ ăn, những dịp lễ hội truyền thống cũng để lại ấn tượng với các thành viên. Bốn đứa trẻ thích tết Trung thu, đặc biệt là những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc và không khí rộn ràng trên phố.

Marissa tiết lộ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi đến đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. Khi gia đình nghỉ tại một homestay ở vùng nông thôn, người hướng dẫn viên đã mời họ đến dự sinh nhật con mình.

Dù trước đó chưa từng quen biết, gia đình Marissa vẫn được đón tiếp nồng hậu. Buổi tiệc diễn ra trong không khí gần gũi, náo nhiệt.

Marissa cùng hai cặp sinh đôi thích đi dạo phố, thưởng thức các món ăn địa phương

Với nữ du khách Mỹ, đó là trải nghiệm giúp cô cảm nhận rõ nét sự cởi mở và hiếu khách của người dân địa phương.

Marissa cho biết, trong những năm sống ở Việt Nam, gia đình nhiều lần được những người hoàn toàn xa lạ mở cửa nhà, đón tiếp bằng sự chân thành. Chính những khoảnh khắc như vậy khiến cô cảm thấy nơi đây đặc biệt và ngày càng thân thuộc.

Cuộc sống hiện tại của gia đình 6 người ở TPHCM

Marissa cho hay, TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình đông người: nhà cách trung tâm khoảng 15 phút di chuyển; khu vực sinh sống có đông người nước ngoài; nhiều trường quốc tế và hầu hết các địa điểm dịch vụ thiết yếu đều nằm không quá xa.

Gia đình cũng hài lòng với hệ thống bác sĩ, bệnh viện, các quán ăn đường phố được Michelin Guide đánh giá, tiệm bánh kiểu Pháp và nhiều hoạt động dành cho trẻ em.

Marissa tiết lộ, chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Mỹ, dù tiền học và nhà ở vẫn chiếm khoản lớn trong ngân sách gia đình.

Hiện khu vực họ sinh sống có mức giá thuê căn hộ nhỏ khoảng 1.500 USD/tháng (gần 39 triệu đồng), trong khi biệt thự có thể lên tới 10.000 USD/tháng (khoảng 260 triệu đồng).

Vợ chồng Marissa thuê căn hộ dịch vụ 5 phòng ngủ để đảm bảo tiện nghi sinh hoạt cho gia đình đông người.

Mỗi tháng, họ cũng dành một khoản chi phí mua thực phẩm khoảng 1.000 USD/tháng (hơn 26 triệu đồng), ưu tiên các loại rau củ, trái cây ở chợ địa phương.

Cặp đôi còn thuê thêm người giúp việc không ở lại nhà với mức lương khoảng 900 USD/tháng (hơn 23 triệu đồng) để hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm và chăm sóc các con.

Mỗi năm, họ cũng đầu tư gần 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) cho việc mua bảo hiểm y tế.

Người mẹ 4 con cho biết, giáo dục là khoản chi lớn nhất. Bốn người con của họ đều theo học ở nhóm trường có mức phí cao.

Cô cho rằng nếu chỉ tính tiền học trường quốc tế ở TPHCM, chi phí có thể tương đương khi sống tại Mỹ. Song, ngược lại, gia đình có thể thường xuyên ăn ngoài và đi du lịch với mức chi tiêu dễ chịu hơn.

Marissa cũng thừa nhận gặp khó khăn khi sống xa gia đình và phải học cách thích nghi điều kiện thời tiết ở TPHCM. Tuy nhiên, cô thấy cuộc sống hiện tại phù hợp với tính cách của mình.

Bốn đứa trẻ cũng gắn bó với cả hai nơi: khi ở Mỹ, chúng nhớ Việt Nam; khi trở lại TPHCM, lại nhớ Boston. Nhưng trường học, bạn bè và những hoạt động quen thuộc tại đây đã khiến Việt Nam trở thành một mái nhà thân thuộc với các con của chị.