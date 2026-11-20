TPHCM tính sáp nhập 2 sở, tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm

TPO - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn. Đáng chú ý, Sở An toàn thực phẩm dự kiến được tổ chức lại thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế; sáp nhập Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Giám đốc Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng đề án tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sau sắp xếp, bảo đảm phù hợp với mô hình mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM được thành lập cuối năm 2023, là cơ quan chuyên môn cấp sở đầu tiên cả nước phụ trách quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Các cơ quan liên quan phải rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ, biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính, tài sản và những nội dung liên quan. Đồng thời, đề xuất phương án tinh gọn bộ máy bên trong, bảo đảm việc bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh phương án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm, UBND TPHCM cũng giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Nội vụ xây dựng đề án sáp nhập hai cơ quan, thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại, thủ trưởng các đơn vị được yêu cầu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trước đó, ngày 19/9/2023, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND TPHCM khóa X đã thống nhất thông qua tờ trình về thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Đến ngày 30/12/2023, UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố thành lập cơ quan này. TPHCM cũng là địa phương đầu tiên cả nước có cơ quan chuyên môn cấp sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, khi đó là Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở An toàn thực phẩm. Cơ quan này có chức năng tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên cả ba lĩnh vực y tế, công thương và nông nghiệp; đồng thời là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố.

Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm còn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực được giao quản lý theo quy định.