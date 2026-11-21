Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hôm nay (21/11), miền Bắc tiếp tục rét. Trong hai ngày 22-23/11, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Từ khoảng ngày 24/11, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh khiến trời vừa mưa, vừa rét.

Hôm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta và mở rộng ảnh hưởng đến khu vực miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trời nhiều mây, ít mưa. Ngày có gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo ngày mai (22/11), trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 23-25 độ. Ngày 23/11, trời tiếp tục tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh từ đêm 23/11.

Miền Bắc tiếp tục rét trong hôm nay (21/11).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị hôm nay nhiều mây, ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Dự báo trong hai ngày 22-23/11, khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị nền nhiệt tăng dần, trời ấm áp. Từ khoảng ngày 24/11, nhiệt độ giảm dần, trời chuyển mưa dông.

Tại Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với địa hình đón gió nên ngày và đêm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 130mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Huế hôm nay trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 22-23 độ.

Khu vực từ Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 25-29/11, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh, kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió, khu vực miền Trung, từ Quảng Trị vào đến Phú Yên có khả năng đón mưa lớn trên diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.