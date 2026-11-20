Người đàn ông quốc tịch Đức tử vong khi tắm biển ở Bãi Sau Vũng Tàu

TPO - Một người đàn ông mang quốc tịch Đức vừa tử vong khi đi tắm biển tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM). Cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 20/11, UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM cho biết, thân nhân của ông T.T.L (70 tuổi) đã đến nhận bàn giao thi thể ông này để lo hậu sự. Trước đó, nạn nhân được phát hiện tử vong tại khu vực Bãi Sau.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ (ảnh: SOS Vũng Tàu)

Được biết, khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc trực cứu hộ tại khu vực biển đối diện khách sạn Ibis (số 117 đường Thùy Vân), anh N.V.H (SN 1971, ngụ phường Vũng Tàu) phát hiện một người đàn ông trôi dạt cách bờ khoảng 20m, có dấu hiệu bị đuối nước.

Anh H. nhanh chóng bơi ra đưa nạn nhân vào bờ. Thời điểm được đưa lên bãi biển, nạn nhân đã tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Anh H. cùng người dân địa phương tiến hành sơ cứu và thông báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, nhân viên y tế có mặt, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh, sáng cùng ngày, bà T.B.T (SN 1958) cùng chồng là ông T.T.L (SN 1954, quốc tịch Đức) xuống tắm biển tại khu vực đối diện cột cờ đường Thùy Vân. Do sóng lớn, bà T. về nhà trước.

Đến khoảng 11h, bà T quay lại bãi biển tìm chồng nhưng không thấy. Sau khi được người dân thông báo có một nạn nhân được đưa vào bệnh viện với đặc điểm giống chồng mình, bà T đến nhận diện và xác định nạn nhân chính là ông T.T.L.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.