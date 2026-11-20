Bé gái còn nguyên dây rốn trong thùng xốp giữa rừng cao su ở Đà Nẵng

TPO - Đi soi ếch trong đêm, người dân phát hiện bé gái sơ sinh nặng 2,7kg bị bỏ trong thùng xốp giữa rừng cao su ở Đà Nẵng. Cháu bé còn nguyên dây rốn, mắt phải bị tổn thương nhẹ.

Ngày 20/11, UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) cho biết đang phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực rừng cao su thuộc thôn Lao Đu.

Bé gái còn nguyên dây rốn được phát hiện giữa rừng cao su ở Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 17/11, anh Hồ Văn Bình (SN 1985) cùng hai người dân đi soi ếch tại khu vực rừng cao su nói trên thì phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong thùng xốp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Khâm Đức chỉ đạo Công an xã lập biên bản sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé gái nặng 2,7kg, dây rốn đã khô nhưng chưa rụng, mắt phải bị tổn thương nhẹ. Hiện sức khỏe của cháu bé bình thường.

Trong thời gian chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục theo quy định, bé gái được Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Khâm Đức đã phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé. Thời gian niêm yết công khai kéo dài 7 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 25/11.

Hết thời hạn trên, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thông báo cho tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cho nhận con nuôi theo quy định.