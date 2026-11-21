Đóng góp nổi bật của Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC

TPO - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 khẳng định sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác APEC, cũng như sự ủng hộ chân thành đối với Trung Quốc trên cương vị chủ nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung ngày 19/11. Ảnh: AP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11.

Trả lời báo chí sau chuyến công tác, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 trong năm APEC 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc, căn bản; nhiều vấn đề mới nổi lên, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, thành công của Tuần lễ cấp cao 2026 được thể hiện ở những văn kiện được thống nhất, những sáng kiến được thúc đẩy, và quan trọng hơn cả là việc các nền kinh tế tìm được tiếng nói chung, duy trì được đồng thuận về sứ mệnh của APEC và định hướng hợp tác vì tương lai phát triển của khu vực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ba kết quả nổi bật:

Thứ nhất, Hội nghị khẳng định vai trò, vị thế hàng đầu của APEC trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và liên kết kinh tế. Lần đầu tiên sau 4 năm có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên APEC, nhất là sự hiện diện ở cấp cao nhất của các nền kinh tế chủ chốt. Việc lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới, với trình độ phát triển, thể chế và quan điểm khác nhau, cùng ngồi lại, trao đổi và thống nhất những hướng đi chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm hợp tác, củng cố lòng tin, cùng vượt qua thách thức và xây dựng một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, năng động, tự cường và thịnh vượng.

Thứ hai, Hội nghị đạt được những đồng thuận quan trọng về định hướng hợp tác và thúc đẩy các động lực tăng trưởng của khu vực trong giai đoạn phát triển mới. Việc các nhà lãnh đạo thông qua các văn kiện quan trọng về kết nối khu vực, hợp tác về công nghệ số và công nghệ mới nổi, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo và chương trình nghị sự Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) đã đặt nền tảng cho các chương trình hợp tác sâu rộng, dài hạn giữa các thành viên.

Những kết quả này vừa đáp ứng yêu cầu thích ứng với những biến động hiện nay, vừa đón bắt các xu thế phát triển mới, thể hiện rõ tinh thần của Năm APEC 2026 với 3 ưu tiên “Mở cửa, Đổi mới sáng tạo và Hợp tác”.

Đây là những tín hiệu tích cực giúp củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, khơi dậy kỳ vọng của người dân và tạo xung lực mới cho tiến trình hợp tác, liên kết kinh tế khu vực. Các kết quả này cho thấy APEC vừa tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, vừa mở ra những hướng hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của các nền kinh tế, trong đó có thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thứ ba, Tuần lễ cấp cao khẳng định vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp trong kết nối và kiến tạo cơ hội phát triển mới của khu vực.

Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC năm nay quy tụ hơn 2.000 đại biểu từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực, với nhiều đề xuất thiết thực về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng.

Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố nổi bật làm nên sự năng động và sức sống của Diễn đàn, là minh chứng cho tinh thần hợp tác công – tư mà APEC luôn đề cao, giúp gắn kết chính sách với thực tiễn của doanh nghiệp. Qua đó cũng làm nổi bật vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách của các nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Những kết quả quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC tại Thâm Quyến là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát huy và mở ra không gian hợp tác mới trong Năm APEC Việt Nam 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ chuyển giao. Ảnh: TTXVN

Tâm thế và trách nhiệm

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Việt Nam tham gia Năm APEC 2026 không chỉ với tư cách một thành viên chủ động, tích cực của Diễn đàn mà còn với tâm thế và trách nhiệm của chủ nhà APEC 2027.

Việt Nam đã chủ động, tích cực đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2026. Trong năm qua, các bộ, ngành Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ chủ nhà Trung Quốc, tích cực đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ trì, điều phối tại các cơ chế hợp tác của APEC, thúc đẩy đồng thuận chung.

Đây cũng là bước cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc tháng 4/2026 về phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026 và 2027. Các địa phương Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp với các đối tác Trung Quốc và các thành viên APEC trong quá trình này.

Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được các thành viên APEC đánh giá cao, đặc biệt được lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận là sự thể hiện mức độ coi trọng cao nhất của Việt Nam đối với Năm APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và các mục tiêu phát triển cao, bền vững của đất nước, gắn kết ưu tiên phát triển của Việt Nam với lợi ích, tương lai chung của khu vực và hợp tác APEC.

Phát biểu ngay sau Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên thảo luận của Hội nghị cấp cao và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chuyển biến của thời đại, con đường và lựa chọn chiến lược của APEC, khẳng định cam kết của Việt Nam cùng các thành viên xây dựng một khu vực châu Á – Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam và các nỗ lực cải cách mạnh mẽ, làm nổi bật sự gắn kết giữa những thành tựu đó với quá trình hội nhập quốc tế, trong đó có hợp tác APEC.

Chủ đề và ưu tiên của Năm APEC 2027 mà Việt Nam công bố tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC vừa bảo đảm tính kế thừa, nhất quán với các mục tiêu dài hạn của APEC, vừa đón bắt những xu thế phát triển mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của các nền kinh tế.

Sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại các hoạt động APEC lần này thể hiện tầm vóc, năng lực mới của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng đóng góp thực chất của Việt Nam vào hợp tác APEC và tranh thủ cơ hội hợp tác, không chỉ giữa các nền kinh tế mà còn trực tiếp giữa các doanh nghiệp và địa phương.